Steam haftanın en çok satan oyunları açıklandı! 20 – 26 Haziran 2022
Haberler.com - Yakupcan Aydemir - Gamegar
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Steam'in 20 – 26 Haziran tarihleri arasında en çok satan oyunları açıklandı. En çok satanın açıklandığı listede ilk 10'da oyunlar ve donanımlar yer aldı. Kimi oyunlar ve donanımlar yükselirken, kimisi ise listede geriledi. İşte Steam'de haftanın en çok satan 10 oyunu.
Steam veri tabanından oyun ve donanım bilgileri elde etmek için üçüncü parti kişiler tarafından oluşturulan SteamDB sitesinin verilerine göre haftanın en çok satan oyunları açıklandı. Listenin ilk 10 sırası geçen hafta ile hemen hemen aynı. Peki, Steam'de haftanın en çok satan oyunları neler? İşte detaylar…
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STEAM'DE HAFTANIN EN ÇOK SATAN OYUNLARI 25. HAFTA
- Steam Deck
- Final Fantasy VII Remake Intergrade
- Tiny Tina's Wonderlands
- Raft
- Monster Hunter Rise
- God of War
- Monster Hunter Rise Sunbreak
- Tiny Tina's Wonderlands
- Rust
- Sekiro: Shadows Die Twice – GOTY Edition
Steam'in dünya çapındaki 20-26 Haziran 2022 tarihleri arasında en çok satan oyunları ve donanımları açıklandı. İlk sırada Steam'in el cihazı Steam Deck yerini haftalardır korumaya devam ediyor. Üçüncü ve sekizinci sıraya Tiny Tina's Wonderlands yerleşirken dördüncü sırada Raft yer aldı. Steam yaz indirimleri 2022 ile beraber indirime giren PlayStation oyunu God of War ise altıncı sıraya yükseldi.