Steam haftanın en çok satan oyunları açıklandı! 20 – 26 Haziran 2022

Steam veri tabanından oyun ve donanım bilgileri elde etmek için üçüncü parti kişiler tarafından oluşturulan SteamDB sitesinin verilerine göre haftanın en çok satan oyunları açıklandı. Listenin ilk 10 sırası geçen hafta ile hemen hemen aynı. Peki, Steam'de haftanın en çok satan oyunları neler? İşte detaylar…

STEAM'DE HAFTANIN EN ÇOK SATAN OYUNLARI 25. HAFTA

Steam Deck Final Fantasy VII Remake Intergrade Tiny Tina's Wonderlands Raft Monster Hunter Rise God of War Monster Hunter Rise Sunbreak Tiny Tina's Wonderlands Rust Sekiro: Shadows Die Twice – GOTY Edition

Steam'in dünya çapındaki 20-26 Haziran 2022 tarihleri arasında en çok satan oyunları ve donanımları açıklandı. İlk sırada Steam'in el cihazı Steam Deck yerini haftalardır korumaya devam ediyor. Üçüncü ve sekizinci sıraya Tiny Tina's Wonderlands yerleşirken dördüncü sırada Raft yer aldı. Steam yaz indirimleri 2022 ile beraber indirime giren PlayStation oyunu God of War ise altıncı sıraya yükseldi.