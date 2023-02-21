Popüler dijital video oyun dağıtımcısı Steam'de Gizem Festivali indirimi başladı. İndirim haftası boyunca birçok oyunda indirim, demo ve yeni çıkacak oyunlar bulunmaktadır.

Gizem ve Dedektif oyunlarına ağırlık verilen Steam Gizem Festivali'nde birçok oyun indirime girdi. Bunun yanı sıra point and click, gizli nesne, 2D, Noir, araştırma,bulmaca, korku ve daha fazlası türde oyunlar indirime girdi.

STEAM'DE GİZEM FESTİVALİ BAŞLADI

Steam Gizem Festivali 20 Şubat Pazartesi günü saat 21.00'de başladı. Bir hafta sürecek Steam Gizem Festivali, 27 Şubat Pazartesi günü saat 21.00'de sona erecek.

STEAM'DE İNDİRİME GİREN BAŞLICA OYUNLAR