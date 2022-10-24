Steam'de en çok satan oyunlar açıklandı! 23 Ekim 2022

Steam'in 17 - 23 Ekim tarihleri arasında en çok satan oyunları açıklandı. En çok satanın açıklandığı listede ilk 10'da oyunlar ve donanımlar yer aldı. Kimi oyunlar yükselirken, kimi oyunlar listede geriledi. Bazıları ise listede sırasını korumaya devam etti. İşte Steam'de haftanın en çok satan 10 oyunu.

Steam veri tabanından oyun ve donanım bilgileri elde etmek için üçüncü parti kişiler tarafından oluşturulan SteamDB sitesinin verilerine göre haftanın en çok satan oyunları açıklandı. Listenin ilk 10 sırası geçen hafta ile hemen hemen aynı. Peki, Steam'de haftanın en çok satan oyunları neler? İşte detaylar…

STEAM'DE EN ÇOK SATAN OYUNLAR – 23 EKİM

Steam Deck Call of Duty Modern Warfare 2 Persona 5 Royal Call of Duty Modern Warfare 2 RimWorld – Biotech Football Manager 2023 Uncharted Legacy of Thieves Collection Gotham Knights Red Dead Redemption 2 Gotham Knights

Steam'de geçtiğimiz hafta en çok satanların ilk sırasında Steam Deck yer alırken ikinci ve dördüncü sıraya senaryosuna erişimi açılan Call of Duty Modern Warfare 2 yer aldı. Geçtiğimiz günlerde Steam'de yayınlanan Persona 5 Royal ise üçüncü sıraya yerleşti.

Yeni çıkış yapan RimWorld – Biotech, Gotham Knights, Uncharted Legacy of Thieves Collection da listede yer alırken önümüzdeki haftalarda piyasaya sürülecek Football Manager 2023 ise listede altıncı yer aldı.