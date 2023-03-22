Steam'de en çok satan oyunlar açıklandı! 14 - 21 Mart 2023

Steam'in 14 - 21 Mart 2023 tarihleri arasında en çok satan oyunları açıklandı. En çok satanın açıklandığı listede ilk 10'da oyunlar ve donanımlar yer aldı. Kimi oyunlar yükselirken, kimi oyunlar listede geriledi. Bazıları ise listede sırasını korumaya devam etti. İşte Steam'de haftanın en çok satan 10 oyunu.

Steam veri tabanından oyun ve donanım bilgileri elde etmek için üçüncü parti kişiler tarafından oluşturulan SteamDB sitesinin verilerine göre haftanın en çok satan oyunları açıklandı. Listenin ilk 10 sırası geçen hafta ile hemen hemen aynı. Peki, Steam'de haftanın en çok satan oyunları neler? İşte detaylar…

STEAM'DE EN ÇOK SATAN OYUNLAR - 21 MART 2023

Steam Deck Resident Evil 4 Remake Call of Duty: Modern Warfare 2 Sons of the Forest Stellaris Naraka: Bladepoint Total War: Warhammer III Hogwarts Legacy Red Dead Redemption 2 Forza Horizon 5

Haftalar sonra Steam Deck, tekrardan listede liderlik koltuğuna otururken 23 Mart Perşembe günü piyasaya sürülecek olan Resident Evil 4 ise listede en çok satan ikinci oyun oldu. Listenin hemen devamında ise Call of Duty Modern Warfare 2 yer aldı.

Şubat ayında piyasaya sürülmesiyle beraber büyük bir hit yakalayan Sons of the Forest, listenin dördüncü sırasına yerleşirken bilim kurgu oyunu Stellaris, indirime girmesiyle beraber büyük bir patlama yaşadı ve beşinci sıraya kadar yükseldi.

Aynı şekilde Naraka: Bladepoint ve Total War: Warhammer da sırasıyla listede altıncı ve yedinci olmayı başardılar.

Şubat 2023'ün başarılı oyunlarından bir diğeri ise Hogwarts Legacy, listede sekizinci sıraya gerilerken tüm zamanların en iyi oyunları arasında kabul edilen Red Dead Redemption 2, dokuzun sıraya, Forza Horizon 5 ise indirimlerle beraber onuncu sıraya yükseldi.