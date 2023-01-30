Steam'de DLC keşif merkezi açıldı

Steam Laboratuvar Deney 15 ile Steam mağazasında DLC keşif merkezi eklenerek oynadığınız oyunlara ait içerikleri keşfetmek adına yeni bir kişiselleştirilmiş merkez açıldı.

STEAM DLC KEŞİF MERKEZİ AÇILDI

Steam'de oynadığınız oyunlara göre sahip olduğunuz DLC'leri ve mevcut DLC'lerin oyunculara gösterilerek daha kolay bir şekilde DLC'lerden haberdar olmak ve DLC'leri satın almak için Steam DLC keşif merkezi oluşturuldu.

Kütüphanenizdeki oyunlarınız için en popüler DLC'leri görebileceğiniz, yakın zamanda en çok oynadığınız oyunlara göre ve önce yakın zamanda oynananlara göre keşif yapabileceğiniz Steam DLC keşif merkezine buradan ulaşabilirsiniz.

Bu sayfanın tamamı size göre kişiselleştirilmiştir ve kütüphanenizdeki oyunlara göre filtrelenmiştir. Bu nedenle merkezi kullanmak için Steam'de oturum açmanız gerekmektedir. İşte bu deneyin birkaç önemli detayı: