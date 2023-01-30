Steam'de DLC keşif merkezi açıldı
Gamegar Haberleri
Popüler dijital video oyun dağıtımcısı Steam'de oyunculara özel DLC'lerin keşfedilebileceği bir merkez açıldı. Kütüphanenizdeki oyunların, kütüphanenizdeki DLC'lerin ve mevcut DLC'lerin içerisinde yer aldığı "DLC keşif merkezi" kullanıcıların deneyimine sunuldu.
Steam Laboratuvar Deney 15 ile Steam mağazasında DLC keşif merkezi eklenerek oynadığınız oyunlara ait içerikleri keşfetmek adına yeni bir kişiselleştirilmiş merkez açıldı.
STEAM DLC KEŞİF MERKEZİ AÇILDI
Steam'de oynadığınız oyunlara göre sahip olduğunuz DLC'leri ve mevcut DLC'lerin oyunculara gösterilerek daha kolay bir şekilde DLC'lerden haberdar olmak ve DLC'leri satın almak için Steam DLC keşif merkezi oluşturuldu.
Kütüphanenizdeki oyunlarınız için en popüler DLC'leri görebileceğiniz, yakın zamanda en çok oynadığınız oyunlara göre ve önce yakın zamanda oynananlara göre keşif yapabileceğiniz Steam DLC keşif merkezine buradan ulaşabilirsiniz.
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Bu sayfanın tamamı size göre kişiselleştirilmiştir ve kütüphanenizdeki oyunlara göre filtrelenmiştir. Bu nedenle merkezi kullanmak için Steam'de oturum açmanız gerekmektedir. İşte bu deneyin birkaç önemli detayı:
- Oyunlarınız için En Popüler DLC'ler - En üstteki bölüm, kütüphanenizdeki oyunlara ait en popüler DLC'leri öne çıkarmaya odaklanır. Yakın zamanda veya yıllar önce oynadığınız bir oyun için olabilecek bu DLC şu anda çok satmaktadır.
- Sayfa içeriği son zamanlarda oynadığınız oyunlara odaklanır; ancak en çok oynadığınız oyunları göstermek için görünümü değiştirebilirsiniz. Her iki durumda da, her bir oyununuz için size zaten kütüphanenizde olmayan içerikleri gösteriyor olacağız.
- Yakın Zamanda Oynananlar - Yakın zamanda oynadığınız oyunlara göre sıralanır.
- En Çok Oynananlar - Son birkaç yılda en çok oynadığınız oyunlara göre sıralanır. Sonrasında hepsi gösterildiğinde, geçmiş dönemlerde en çok oynadığınız oyunları gösterir.