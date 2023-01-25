Steam ağına bağlanılamıyor hatası nasıl çözülür 2023?
Gamegar Haberleri
Steam'e bağlanmaya çalışan kullanıcılar Steam ağına bağlanamıyor hatası ile karşılaştı. Peki, Steam çöktü mü? Steam ağına bağlanılamıyor hatası nasıl çözülür? Detayları haberimizde…
Steam'e bağlanmaya çalışan kullanıcıların Steam ağına bağlanamıyor hatası ile karşılaşması üzerine Steam çöktü mü soruları aratılmaya başlandı. Peki, Steam çöktü mü? Steam ağına bağlanılamıyor 2022! İşte detaylar…
STEAM AĞINA BAĞLANILAMIYOR HATASI NASIL ÇÖZÜLÜR?
Steam'e giriş yapmaya çalışan oyuncuların karşılaştığı "Steam ağına bağlanılamıyor" hatasını çözüme ulaştıracak dört yöntem sunduk. Aşağıdaki yöntemleri deneyerek Steam'e giriş yapmayı deneyebilirsiniz.
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YÖNTEM 1
- İlk olarak bilgisayarınızdan görev yöneticisini açarak Steam'e dair açık olan tüm uygulamaları kapatmanız gerekmektedir.
YÖNTEM 2
- Bilgisayarınız arama kısmına "Güvenlik duvarı durumunu denetle" yazarak açılan sekmede "Windows Defender Güvenlik Duvarı etkinleştir veya devre dışı bırak" yazan kısma tıklayın.
- Açılan sekmede Özel ağ ayarları ve Ortak ağ ayarlarında açık olan Windows Defender Güvenlik Duvarı seçeneklerini kapat olarak seçin.
YÖNTEM 3
- Steam'in kısayoluna sağ tıklayarak özellikleri açın
- Kısayol bölümünden Hedef yazan yerdeki açıklamanın en sonuna bir boşluk bırarak -tcp yazın ve uygulaya dedikten sonra tamama basın ve Steam'e giriş yapın
YÖTEM 4
- Eğer yukarıdaki seçenek de olmazsa Steam'in kısayoluna tekrardan sağ tıklayarak "uyumluluk" kısmında yer alan "Bu programı yönetici olarak çalıştır" kısmını aktif hale getirerek tekrardan deneyin.