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Star Wars Jedi Survivor'un oynanış fragmanı 8 Aralık'ta gelecek

Gamegar Haberleri

Star Wars Jedi Survivor'un oynanış fragmanı 8 Aralık'ta gelecek

Respawn Entertainmen'ın geliştiripElectronic Arts'ın yayıncılığını yaptığı Star Wars Jedi serisinin yeni oyunu Survivor'ın oynanış fragmanının gösterime gireceği tarih açıklandı. 8 Aralık'ta gerçekleşecek The Game Awards ile beraber Star Wars Jedi: Survivor'ın oynanışına göz atılacak.

Star Wars Jedi Fallen Order ile büyük beğeni toplayan Respawn ve Electronic Arts, 3 yılın ardından serinin ikinci oyununu duyurdular. Star Wars Jedi Survivor'ın Mart 2023'te çıkış yapması planlanıyor.

JEDI SURVIVOR OYNANIŞ FRAGMANI THE GAME AWARDS'TA YAYINLANACAK

Serinin ikinci oyunu Star Wars Jedi: Survivor, 8 Aralık'ta gerçekleşecek The Game Awards etkinliğinde "aksiyon dolu" oynanış fragmanı yer alacak.

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STAR WARS JEDI: SURVIVOR HİKAYESİ NE?

Star Wars Jedi: Fallen Order'daki olaylardan 5 yıl sonrasını ele alan Star Wars Jedi: Survivor, galakside hayatta kalan son Jedi'lardan biri olma yükünü sırtında hissetmeye devam eden Cal'in peşini bırakmayan İmparatorluk'tan bir adım önde kalma macerasını anlatıyor.

Star Wars Jedi Survivor'un oynanış fragmanı 8 Aralık'ta gelecek

Oyunun Steam listesi, Jedi Knight Cal Kestis ve droid arkadaşı BD-1 için birkaç yeni kozmetik, Star Wars Jedi: Survivor'ın lüks ve standart sürümlerinin ön siparişlerine bağlı dijital bonuslar gösteriyor. Deluxe sürüm, oyuncuların Cal'ı Han Solo ve Luke Skywalker'dan esinlenen kıyafetlerle karaktere uygun silahlarla giydirmelerine izin verecek: sırasıyla DL-44 blaster ve ışın kılıcı. BD-1 ayrıca bir Endor askeri veya R2-D2 gibi görünmesini sağlamak için kozmetik seçenekler de sunuyor. Standart sürüm için ön siparişler Obi-Wan Kenobi'den ilham aldı ve Cal'a keşiş kıyafeti ve keşiş ışın kılıcı verdi.

Yakupcan Aydemir
Yakupcan Aydemir
Espor ve Oyun Editörü Haberler.com - Gamegar

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