Star Wars Jedi Survivor'un oynanış fragmanı 8 Aralık'ta gelecek

Star Wars Jedi Fallen Order ile büyük beğeni toplayan Respawn ve Electronic Arts, 3 yılın ardından serinin ikinci oyununu duyurdular. Star Wars Jedi Survivor'ın Mart 2023'te çıkış yapması planlanıyor.

JEDI SURVIVOR OYNANIŞ FRAGMANI THE GAME AWARDS'TA YAYINLANACAK

Serinin ikinci oyunu Star Wars Jedi: Survivor, 8 Aralık'ta gerçekleşecek The Game Awards etkinliğinde "aksiyon dolu" oynanış fragmanı yer alacak.

STAR WARS JEDI: SURVIVOR HİKAYESİ NE?

Star Wars Jedi: Fallen Order'daki olaylardan 5 yıl sonrasını ele alan Star Wars Jedi: Survivor, galakside hayatta kalan son Jedi'lardan biri olma yükünü sırtında hissetmeye devam eden Cal'in peşini bırakmayan İmparatorluk'tan bir adım önde kalma macerasını anlatıyor.

Oyunun Steam listesi, Jedi Knight Cal Kestis ve droid arkadaşı BD-1 için birkaç yeni kozmetik, Star Wars Jedi: Survivor'ın lüks ve standart sürümlerinin ön siparişlerine bağlı dijital bonuslar gösteriyor. Deluxe sürüm, oyuncuların Cal'ı Han Solo ve Luke Skywalker'dan esinlenen kıyafetlerle karaktere uygun silahlarla giydirmelerine izin verecek: sırasıyla DL-44 blaster ve ışın kılıcı. BD-1 ayrıca bir Endor askeri veya R2-D2 gibi görünmesini sağlamak için kozmetik seçenekler de sunuyor. Standart sürüm için ön siparişler Obi-Wan Kenobi'den ilham aldı ve Cal'a keşiş kıyafeti ve keşiş ışın kılıcı verdi.