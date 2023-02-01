Artık bir Padawan olmayan Cal Kestis'in macerasına devam edilen Star Wars Jedi Survivor'ın Mart'taki çıkış tarihi 6 hafta kadar ertelendi. EA Star Wars'ın Twitter hesabından yapılan açıklama ile Star Wars Jedi: Survivor'ın yeni çıkış tarihi açıklandı.

STAR WARS JEDI SURVIVOR ERTELENDİ

EA Star Wars'ın resmi Twitter hesabından yapılan paylaşımda Star Wars Jedi Survivor'ın lansmanına haftalar kala erteleme duyurusu geldi. Star Wars Jedi Survivor'ın hikayesinin tamamlandığı söylenirken son aşama olan performans, kararlılık, cilayı ve oyuncu deneyimi ile hata düzeltmelerinin yapılması gerekecek. Bu nedenle Star Wars Jedi Survivor'ın çıkış tarihi ertelendi.

"Bu oyunu yapmak bizi gerçekten daha iyi bir takım haline getirdi ve bunu hayranlarımızın Respawn ve Lucasfilm Games'ten beklediği Star Wars devam oyunu yapmak için her seviyede kendimizi zorladık."