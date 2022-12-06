Star Wars Jedi: Survivor Çıkış Tarihi Sızdı

The Game Awards'da ilk oynanış videosu ile yer alacak olan Star Wars Jedi: Survivor'ın çıkış tarihi belli oldu.

Star Wars Jedi: Survivor için çıkış tarihi Steam aracılığıyla ortaya çıktı. Bunun üzerine oyunun The Game Awards'da oynanış videosu ile yer alacağı açıklandı.

Electronic Arts'ın Respawn stüdyosu tarafından geliştirilen devam oyunu Star Wars Jedi: Survivor'ın çıkış tarihi sızdırıldı. Oyunun Steam sayfasında yapılan güncelleme ile çıkış tarihi 16 Mart 2023 olarak listelendi. Resmi duyurudan önce gerçekleşmesi nedeniyle sayfa tekrar güncellenerek söz konusu tarih silindi.

Yine oyunun Steam sayfasında, ön sipariş bonusları da erkenden belli oldu. Buna göre, ön sipariş edenler oyundaki oynanabilir ana karakter Cal Kestis için yeni bir kostümün yanı sıra ışın kılıcı ve tabanca için de farklı kozmetikler elde edecek. Deluxe Edition'da ise Cal ve yol arkadaşı BD-1 için daha da fazla kostüm yer alıyor.

Ancak, bu sızıntın ardından EA ve Star Wars, oyunun The Game Awards 2022'de oynanış videosu ile yer alacağını duyurdu. Star Wars Jedi Survivor için Steam'de sızan çıkış tarihi bilgisinin de burada açıklanması bekleniyor.

The Game Awards 2022 Adayları Açıklandı

Geoff Kieghley'nin hazırlayıp sunduğu ve her yıl düzenlenen The Game Awards etkinliği, "Yılın Oyunu" dahil 30'dan fazla kategoride ödül veriyor. Etkinlikte ayrıca yeni oyun duyuruları ve daha önceden duyurulmuş oyunlardan yeni videolar ve bilgiler de paylaşılıyor.

The Game Awards 2022, 8 Aralık'ta (TSİ 9 Aralık 03: 30'da) canlı olarak yayınlanacak. YouTube ve Twitch üzerinden izlenebilecek.