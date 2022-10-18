Splinter Cell remake yönetmeni Ubisoft'tan ayrıldı

Fransız video oyun geliştiricisi ve yayıncısı Ubisoft'un Aralık 2021'de şirketin en başarılı video oyunu serilerinden olan Splinter Cell'in yeniden yapılacağının duyurulmasından sonra projenin yönetmen koltuğunda oturan David Grivel, Ubisoft'tan ayrıldığını LinkedIn hesabından duyurdu.

Splinter Cell, Ubisoft'un en başarılı oyun serilerinden birisidir. Oyunun baş karakteri, Sam Fisher adında NSA'in black-ops bölümü olan Third Echelon' da çalışan bir ajandır. Oyuncuların severek oynadığı serinin yeniden yapılması için kolları sıvayan Ubisoft'ta ayrılık gerçekleşti.

SPLINTER CELL REMAKE YÖNETMENİ ŞİRKETTEN AYRILDI

Ubisoft Toronto'da Splinter Cell'in oyun direktörü olan David Grivel, şirketteki 11 yılı aşkın sürenin ardından yeni bir maceraya atılma vaktinin geldiğini bildirerek Ubisoft'tan ayrıldığını duyurdu. Grivel'in LinkedIn hesabında yaptığı duyuruda, "11 yıl uzun bir süre ve bunu bir gönderide özetlemek neredeyse imkansız ama söylemeliyim ki şanslıydım." sözlerine yer verdi.

Açıklamasının devamında şanslı olduğunu ve birçok arkadaş edindiğini söyleyen David Grivel, " Ubisoft Paris'ten (Ghost Recon Future Soldier), Ubisoft Toronto'ya (Splinter Cell Blacklist, Assassin's Creed Unity, Far Cry Primal, 5, 6 ve Splinter Cell Remake) kadar sevdiğim birçok seride çalışma fırsatı buldum. bir oyuncu. Ubisoft'ta birlikte çalıştığım herkese yürekten teşekkür etmek ve "au revoir" demek istiyorum. Bu "elveda" değil, bizimki küçük bir endüstri bu yüzden gelecekte yollarımızın tekrar kesişmesini sabırsızlıkla bekliyorum." dedi.

Yeni macerasını merak edenler için ise "bizi izlemeye devam edin" ifadelerine yer veren Grivel, Splinter Cell Remake'i bekleyen hayranları üzdü. Ancak, projenin devam edeceği bilinse de yeni yönetmenin kim olacağı henüz açıklanmadı.