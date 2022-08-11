Spider-Man Remastered ön yüklemeye açıldı

Insomniac Games'in geliştiriciliğini yapıp PlayStation'ın yayıncılığını üstlendiği PC oyunu Marvel's Spider-Man Remastered'ın ön yüklemesi açıldı. 12 Ağustos Cuma günü çıkış yapacak Spider-Man Remastered'ı bir gün erkenden bilgisayarınıza indirebilirsiniz.

Insomniac Games'in Twitter hesabından yaptığı duyuru ile Spider-Man Remastered'ın ön yüklemesinin kullanıcılara ulaştığı bildirildi.

SPIDER-MAN REMASTERED ÖN YÜKLEMEYE AÇILDI

Steam ve Epic Games aracılığıyla PC kullanıcılarıyla buluşacak olan Spider-Man Remastered'ın ön yüklemesi açıldı. 12 Ağustos Cuma günü saat 18.00'de çıkış yapacak olan Spider-Man Remastered'ı Steam ve Epic Games üzerinden ön yüklemesini yapabilirsiniz.

Insomniac Games'in Twitter hesabından yaptığı açıklama ile "Unutmayın: Bugün oyunu önceden yükleyebilirsiniz! Geç kalmayın, hazır olun!" sözlerine yer vermesinin ardından Spider-Man Remastered'ı ön sipariş veren kullanıcılar oyunu 1 gün erkenden bilgisayarlarına indirebilirler ve oyun 12 Ağustos'ta oynanabilir hale geldikten sonra direkt oyuna girerek tadını çıkarabilirler.

SPIDER-MAN REMASTERED KONUSU

Marvel iş birliği ile Insomniac Games tarafından geliştirilen ve Nixxes Software tarafından PC'ye optimize edilen PC için Marvel's Spider-Man Remastered, Marvel'ın New York şehrindeki büyük suçlarla ve simgesel kötü karakterlerle savaşan, deneyimli bir Peter Parker'ı tanıtıyor. Aynı zamanda Marvel'ın New York şehrinin kaderini omuzlarında taşıyan Peter, karmakarışık kişisel hayatı ile kariyerini dengede tutmak için mücadele ediyor.

SPIDER MAN REMASTERED MİNİMUM SİSTEM GEREKSİNİMLERİ

İşletim Sistemi: Windows 10 64-bit

İşlemci: Intel Core i3-4160, 3.6 GHz veya AMD equivalent

Bellek: 8 GB RAM

Ekran Kartı: NVIDIA GTX 950 veya AMD Radeon RX 470

DirectX: Sürüm 12

Depolama: 75 GB kullanılabilir alan

SPIDER MAN REMASTERED ÖNERİLEN SİSTEM GEREKSİNİMLERİ