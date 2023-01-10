Söylenti: Yeni Xbox Etkinliği Bu Ay Gerçekleşecek

İddialara göre, yeni yıla hızı bir başlangıç yapmayı planlayan Xbox bu ay içinde oyun tanıtımlarının yer aldığı yeni bir etkinlik düzenleyecek.

İddialara göre, yeni yıla hızı bir başlangıç yapmayı planlayan Microsoft, bu ay içinde yeni bir Xbox etkinliği düzenleyecek.

Geçen yılın son aylarından itibaren Xbox hayranlarının beklediği yeni bir oyun sunumu hakkında güçlü söylentiler gelmeye devam ediyor. Windows Central'in iddiasına göre, yeni bir Xbox Showcase bu ay içerisinde düzenlenecek ve bu etkinlik yakın zamanda çıkması beklenen oyunlara odaklanacak. Xbox Developer_Direct adını taşıdığı belirtilen etkinlik, 25 Ocak tarihinde gerçekleşecek ve Redfall, Forza Motorsport, and Minecraft Legends gibi oyunları içerecek. Yine aynı haberine kaynağına göre, E3 dönemine benzer çok büyük ölçekli bir etkinlik olmayacak ve bundan dolayı 2023'ün en çok beklenen oyunlarından Starfield bu etkinlikte gösterilmeyecek.

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Bu iddiayı takiben, başarılı sızıntılarıyla tanınan Insider-Gaming'ten Tom Henderson da söz konusu söylentiyi destekleyen paylaşımda bulundu. Henderson, iddiayı "bir dereceye kadar doğrulayabilirim" dedi ve etkinliğin varlığını duyduğunu ancak etkinlikte yer alacak veya almayacak oyunlardan haberdar olmadığını belirtti.

Bu ay gerçekleşmesi beklenen yeni Xbox etkinliği için resmi bir duyuru henüz yapılmamış olsa da, söylentilerin doğruluğunu destekleyebilecek en net açıklama Xbox'ın Oyun Pazarlama bölümünden sorumlu Aaron Greenberg'ten geldi. Twitter hesabından paylaşımda bulunan Greenberg, "Eğlenceli bir hafta olmalı, önümüzdeki günler için heyecanlıyım" diye yazdı. Bu paylaşımın, yeni Xbox etkinliği iddialarının hemen ardından gelmesi söz konusu söylentilerin doğrulandığı şeklinde yorumlandı.

Xbox'ın birinci parti oyunlarından Redfall ve Starfield'in bu yıl çıkış yapacağı resmi olarak açıklanmıştı. Henüz her iki oyun için de tam bir tarih bilgisi paylaşılmamış olsa da, bazı sızıntılar iki oyunun da 2023'ün ilk yarısında çıkış yapacağına işaret ediyordu. Buna rağmen Starfield'ın bu ay düzenlmesi beklenen yeni Xbox Showcase etkinliği içerisinde yer almaması Starfield'ın yıl sonuna kaydırılmış olabileceği ihtimalini arttırıyor. Starfield ve Redfall'un orijinal çıkış tarihleri ise 2022 yılıydı fakat iki oyun da ertelenmişti.