Sony, PS5 konsollarına 1440p desteğini getiriyor
Sony'nin Kıdemli Başkan Yardımcısı Hideaki Nishino'nun PlayStation Blog'da yayınladığı raporda PS5 cihazları için oyun deneyimini artırmak ve arkadaşlarınızla bağlantı kurmayı kolaylaştırmak adına 1440p desteği, oyun listeleri ve ek güncellemeleri içeren beta sürümü yayınlandı.
- Güncelleme:
Belirli ülkelerde beta sürümüne geçen PS5'in yeni güncellemesi ile artık 1440p seçeneği kullanıcılara sunulmuş olacak. Ayrıca artık PlayStation arkadaşlarınızla oluşturduğunuz partide ekran paylaşma özelliği aktif hale gelecek.
YENİ OYUN VE KİŞİSELLEŞTİRME SEÇENEKLERİ
- 1440p HDMI Video Çıkışı
- PS5 beta, oyuncuların uyumlu PC monitörlerinde ve TV'lerde ek bir görsel ayar seçmelerini sağlayan 1440p HDMI video çıkışı desteği sunar.
- Oynadığınız oyun 1440p işlemeyi destekliyorsa, ekranınızda doğal 1440p çıkışı deneyimleyebilirsiniz.
- Veya 4K gibi daha yüksek yerel çözünürlüğe sahip bir oyun oynuyorsanız, 1440p çıkışa kadar süper örnekleme yoluyla geliştirilmiş kenar yumuşatma özelliğinden yararlanabilirsiniz.
- HDMI cihazınızın uyumlu olup olmadığını, sistem ayarlarındaki "Ekran ve Video" seçenekleri altında "1440p Çıkışını Test Et" seçeneğini belirleyerek kontrol edebilirsiniz.
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OYUN LİSTELERİ
- Oyun Kitaplığınızda artık oyunlarınızı organize etmeyi daha da kolaylaştıran oyun listeleri oluşturabilirsiniz.
- Başlamak için [Koleksiyonunuz] sekmesine gidin ve [Oyun Listesi Oluştur] öğesini seçin. Oyun listenize eklenecek oyunları seçin, sonra ne ad vereceğinize karar verin.
- Oyun listesi başına en fazla 15 oyun listesine ve 100 oyuna sahip olabilirsiniz. Oyun Kitaplığınızın "Koleksiyonunuz" sekmesi altındaki tüm oyunlar, disk, dijital ve akış başlıkları da dahil olmak üzere bir oyun listesine eklenebilir. Aynı oyunu birden fazla oyun listesine de ekleyebilirsiniz.