Sony, PlayStation Plus Nisan 2022 oyunlarını açıkladı

Sony'nin PlayStation Plus abonelerine ücretsiz olarak verdiği oyunlar arasında PlayStation Plus Nisan ayı oyunları açıklandı. PlayStation Plus'ta bu ay PS4 ve PS5 için ücretsiz oyunlar yer alıyor.

5 Nisan tarihinden 2 Mayıs tarihine kadar geçerli olacak PlayStation Plus Nisan 2022 oyunları arasında geçtiğimiz günlerde sızdırılan oyunlar yer alıyor. Orta Çağ soygunlarını çekin, su planlarını engelleyin ve desteyi Nisan'ın PlayStation Plus serisiyle lehinize yığın.

PLAYSTATION PLUS NİSAN 2022 OYUNLARI AÇIKLANDI

PlayStation Plus Nisan 2022 oyunları arasında PS5 ve PS4 konsolunda oynayabileceğiniz Hood Outlaws & Legends oyunu yer alırken SpongeBob Squarepants Battle for Bikini Bottom Rehydrated ve Slayt he Spider'ı PS4 kullanıcılarına sundu.

HOOD OUTLAWS & LEGENDS | PS4 ve PS5

Hood: Bu yoğun çevrimiçi çok oyunculu oyun, rakip çeteler canı acıttığı yerde zengin vurmak için cesur soygunlarda yarışırlar. Farklı oyun modlarından biri State Heist: ekiplerin mümkün olduğunca çok altın almak için belirme noktalarını kontrol ettiği tam bir kümes PvE modudur. Ancak Gold Rush PvPvE modunda, dört oyuncudan oluşan iki takım, birbirleriyle ve yapay zekâ muhafızlarıyla savaşırken mükemmel soygunu gerçekleştirmek, hazine çalmak ve çıkarmak için savaşıyor. Benzersiz beceriler ve mistik yeteneklerle donatılmış her karakter, görünmeyen hazineleri çalmak için gizlilik içinde hareket eder. Haydutlar grubunuzu işe almak, zorlu kalelerde ustalaşmak ve rakiplerinizi geride oynamak size kalmış.

SPONGEBOB SQUAREPANTS: BATTLE FOR BIKINI BOTTOM REHYDRATED | PS4

Klasik platformer geri dönüyor, süngersi ihtişamda sadık bir şekilde yeniden yapıldı! SpongeBob, Patrick ve Sandy olarak oynayın ve Plankton'un çılgın robot ordusuyla Bikini Bottom'ı yönetme şeytani planını engellemek için benzersiz beceri setlerini kullanın. Sevilen diziden sayısız karakterle tanışın ve çevrimiçi olarak iki oyuncuya kadar sürü modunun tadını çıkarın ve çevrimdışı.

SLAY THE SPIRE | PS4

Kart oyunlarını ve haydutları bir araya getiren bu fantezi deckbuilder macerasında, sürekli değişen Spire'de bir yolculuğa çıkın. Düşmanları verimli bir şekilde göndermek ve zirveye ulaşmak için yüzlerce karttan benzersiz bir deste üretin. Farklı düşmanların ve patronların üstesinden gelmenize yardımcı olmak için destenizin güçlerini geliştirmek için güçlü kalıntıları keşfedin.