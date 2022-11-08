Sonic Team'in geliştirip SEGA'nın yayıncılığını yaptığı açık dünya macera oyunu Sonic Frontiers'ın sistem gereksinimleri ve kaç GB yer kapladığı, oyuncular tarafından araştırılıyor. Peki, Sonic Frontiers sistem gereksinimleri neler? Sonic Frontiers kaç GB? Sonic Frontiers fiyatı ne kadar? Detayları haberimizde…

Sonic the Hedgehog'un en yeni yüksek hızlı macerasında dünyalar çarpışıyor! Nefes kesici bir aksion, macera ve gizem dünyasını keşfederken, güçlü düşman sürüleriyle savaştığınız Sonic Frontiers sistem gereksinimleri neler? Sonic Frontiers kaç GB? Sonic Frontiers fiyatı ne kadar? İşte detaylar…

SONIC FRONTIERS SİSTEM GEREKSİNİMLERİ NELER?

Sonic Frontiers'ı en düşük ayarlarda oynamak için Intel Core i5-3470 veya AMD Ryzen 5 1400, 8 GB RAN ve NVIDIA GeForce GTX 660 veya AMD Radeon HD 7870 ekran kartı gerekmektedir.

SONIC FRONTIERS MİNİMUM SİSTEM GEREKSİNİMLERİ

İşletim Sistemi : Windows 10

: Windows 10 İşlemci : Intel Core i5-3470 veya AMD Ryzen 5 1400

: Intel Core i5-3470 veya AMD Ryzen 5 1400 Bellek : 8 GB RAM

: 8 GB RAM Ekran Kartı : NVIDIA GeForce GTX 660 veya AMD Radeon HD 7870

: NVIDIA GeForce GTX 660 veya AMD Radeon HD 7870 DirectX : Sürüm 11

: Sürüm 11 Depolama : 30 GB kullanılabilir alan

SONIC FRONTIERS SİSTEM GEREKSİNİMLERİ

İşletim Sistemi : Windows 10

: Windows 10 İşlemci : Intel Core i5-6600 veya AMD Ryzen 5 2600

: Intel Core i5-6600 veya AMD Ryzen 5 2600 Bellek : 12 GB RAM

: 12 GB RAM Ekran Kartı : NVIDIA GeForce GTX 1070 veya AMD Radeon RX Vega 56

: NVIDIA GeForce GTX 1070 veya AMD Radeon RX Vega 56 DirectX : Sürüm 11

: Sürüm 11 Depolama : 30 GB kullanılabilir alan

SONIC FRONTIERS KAÇ GB?

Sonic Frontiers'ı oynayabilmek için en temel kurulum dahil 30 GB boş depolama alanı gerekmektedir.

SONIC FRONTIERS FİYATI

Sonic Frontiers'ın Steam fiyatı 699,00 TL iken Digital Deluxe sürümü ise 749,00 TL ile satışa sunuldu.