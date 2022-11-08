Sonic Frontiers sistem gereksinimleri neler? Sonic Frontiers kaç GB?
Gamegar Haberleri
Sonic Team'in geliştirip SEGA'nın yayıncılığını yaptığı açık dünya macera oyunu Sonic Frontiers'ın sistem gereksinimleri ve kaç GB yer kapladığı, oyuncular tarafından araştırılıyor. Peki, Sonic Frontiers sistem gereksinimleri neler? Sonic Frontiers kaç GB? Sonic Frontiers fiyatı ne kadar? Detayları haberimizde…
Sonic the Hedgehog'un en yeni yüksek hızlı macerasında dünyalar çarpışıyor! Nefes kesici bir aksion, macera ve gizem dünyasını keşfederken, güçlü düşman sürüleriyle savaştığınız Sonic Frontiers sistem gereksinimleri neler? Sonic Frontiers kaç GB? Sonic Frontiers fiyatı ne kadar? İşte detaylar…
Sonic Frontiers'ı en düşük ayarlarda oynamak için Intel Core i5-3470 veya AMD Ryzen 5 1400, 8 GB RAN ve NVIDIA GeForce GTX 660 veya AMD Radeon HD 7870 ekran kartı gerekmektedir.
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- İşletim Sistemi : Windows 10
- İşlemci : Intel Core i5-3470 veya AMD Ryzen 5 1400
- Bellek : 8 GB RAM
- Ekran Kartı : NVIDIA GeForce GTX 660 veya AMD Radeon HD 7870
- DirectX : Sürüm 11
- Depolama : 30 GB kullanılabilir alan
- İşletim Sistemi : Windows 10
- İşlemci : Intel Core i5-6600 veya AMD Ryzen 5 2600
- Bellek : 12 GB RAM
- Ekran Kartı : NVIDIA GeForce GTX 1070 veya AMD Radeon RX Vega 56
- DirectX : Sürüm 11
- Depolama : 30 GB kullanılabilir alan
Sonic Frontiers'ı oynayabilmek için en temel kurulum dahil 30 GB boş depolama alanı gerekmektedir.
Sonic Frontiers'ın Steam fiyatı 699,00 TL iken Digital Deluxe sürümü ise 749,00 TL ile satışa sunuldu.