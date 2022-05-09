Sniper Elite 5 sistem gereksinimleri neler? Sniper Elite 5 kaç GB?
Haberler.com - Yakupcan Aydemir - Gamegar
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1994'te Fransa'da geçecek Sniper Elite 5, gizli bir Nazi projesini durdurmak için Fransız Direnişi ile birlikte çalışacak olan Karl Fairburne adlı bir ABD Rangers takımının elite bir üyesini kontrol ediyor. Oyuncular ise Sniper Elite 5'in sistem gereksinimlerini merak ediyor. Peki, Sniper Elite 5 sistem gereksinimleri neler? Sniper Elite 5 kaç GB?
Geliştiriciliğini ve yayıncılığını Rebellion'ın üstlendiği Sniper Elite 5'in sistem gereksinimleri oyuncular tarafından araştırılıyor. Popüler keskin nişancı oyunu Sniper Elite 5'in sistem gereksinimleri neler? İşte detaylar…
Klasik Sniper Elite tarzında, oyunu ön sipariş eden oyuncular, ekstra görevler alacaklar. Bu görev Hitler'in kendisini snipelamayı merkeze alıyor. Hedef Führer: Kurt Dağı olarak adlandırılan dağ, Hitler'in Bavyera Alpleri'ndeki özel dağ inzivasına sızarak izini sürmeyi kapsayacak. Oyuncular Hitler'i ve korumalarını mümkün olan en yaratıcı şekilde öldürmeyi hedefliyor.
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- İşletim Sistemi: Windows 10
- İşlemci: Intel CPU Core i3-8100 veya eş değeri
- Bellek: 8 GB RAM
- Ekran Kartı: DirectX12 özellikli 4GB VRAM'e sahip ekran kartı
- Depolama: 85 GB kullanılabilir alan
- Henüz açıklanmadı
Sniper Elite 5'i oynayabilmeniz için en temel kurulum dahil PC'nizde 85 GB boş depolama alanı gerekmektedir.