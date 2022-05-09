Sniper Elite 5 sistem gereksinimleri neler? Sniper Elite 5 kaç GB?

Geliştiriciliğini ve yayıncılığını Rebellion'ın üstlendiği Sniper Elite 5'in sistem gereksinimleri oyuncular tarafından araştırılıyor. Popüler keskin nişancı oyunu Sniper Elite 5'in sistem gereksinimleri neler? İşte detaylar…

Klasik Sniper Elite tarzında, oyunu ön sipariş eden oyuncular, ekstra görevler alacaklar. Bu görev Hitler'in kendisini snipelamayı merkeze alıyor. Hedef Führer: Kurt Dağı olarak adlandırılan dağ, Hitler'in Bavyera Alpleri'ndeki özel dağ inzivasına sızarak izini sürmeyi kapsayacak. Oyuncular Hitler'i ve korumalarını mümkün olan en yaratıcı şekilde öldürmeyi hedefliyor.

Sniper Elite 5 Minimum Sistem Gereksinimleri

İşletim Sistemi: Windows 10

İşlemci: Intel CPU Core i3-8100 veya eş değeri

Bellek: 8 GB RAM

Ekran Kartı: DirectX12 özellikli 4GB VRAM'e sahip ekran kartı

Depolama: 85 GB kullanılabilir alan

Sniper Elite 5 Önerilen Sistem Gereksinimleri

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Sniper Elite 5 Kaç GB?

Sniper Elite 5'i oynayabilmeniz için en temel kurulum dahil PC'nizde 85 GB boş depolama alanı gerekmektedir.