Sifu, Mart 2023'te Xbox ve Steam'e geliyor

Sloclap'in geliştirip Kepler Interactive ile ortaklaşa yayıncılığını yaptığı Sifu, Mart 2023'te Xbox One, Xbox Series X|S ve Steam'e geleceği bildirildi.

PlayStation 5, PlayStation 4, Nintendo Switch ve Epic Games Store'da bulunan tek oyunculu aksiyon oyunu Sifu, 2023 yılında yeni platformlarına çıkış yapmaya hazırlanıyor.

SIFU, XBOX VE STEAM'E GELİYOR

Twitter hesabından yapılan duyuru ile sevilen kung fu temalı aksiyon oyunu Sifu'nun Xbox One, Xbox Series X|S ve Steam platformlarına geleceği bildirildi. Geliştirici ekip, "her zamankinden daha fazla platformda çeşitli yeni ortamlarda ve zorluklarda becerilerinizi test edin ve yeni hareketlerin kilidini açın!" sözlerine yer verildi.

SIFU KONUSU NE?

Sifu, sıkı Kung Fu dövüş mekaniği ve sizi bir intikam yoluna sokan sinematik dövüş sanatları aksiyonuyla gerçekçi bir üçüncü şahıs kavgacıdır.

İster erkek ister kadın karakter olarak oynamayı seçin, Sifu'da ailenizin suikastçılarını avlarken intikam yolunda bu soruyu düşüneceksiniz. Herkese karşı, hiçbir müttefikiniz, sayısız düşmanınız ve her öldüğünüzde sizi hayata döndürecek gizemli bir tılsımınız yok. Yine de uyarılırsınız! Gizli silahınızın ağır bir bedeli var: yaşlanma ve sonuçları.

Düşmanlarınız sıralarını beklemiyorlar ve niyetlerini yayınlamıyorlar. Kaçın, savuşturun, saldırın, komboları kullanın ve büyüleyici ortamlarda yolunu bulan su gibi olun. İster bir gece kulübünün göbeğinde dövüşerek, ister etrafınızın sarılmasını önlemek için zarif bir galeride çabalayarak, ister yüksek bir ofis binasında dikey olarak gezinerek sanatınızda nasıl ustalaşacağınızı öğrenin.

Dikkatli konumlandırma ve ortamın akıllıca kullanımı, hayatta kalmanızın anahtarıdır. Elinizin altındaki her şeyi kullanın: fırlatılabilir nesneler, derme çatma silahlar, pencereler ve çıkıntılar... İhtimaller aleyhinize birikti ve size merhamet edilmeyecek.

Kung Fu, hem beden hem de zihin için bir yol olan uygulama yoluyla ustalıktır. Hatalarınızdan öğrenin, benzersiz becerilerin kilidini açın ve Pak Mei Kung Fu'nun yıkıcı tekniklerinde ustalaşacak gücü bulun.