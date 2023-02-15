Santa Monica Studios, Kratos'u God of War Ragnarok'ta ölümden döndürdü

2022'nin son çeyreğinde piyasaya sürülen God of War'un devam oyunu Ragnarok'un Anlatı Yönetmeni Matt Sophos'un yabancı basına yaptığı röportajda oyunun ilk taslağında Kratos'un Thor ile bir savaşta öldürüldüğünü söyledi.

God Of War Ragnarok'un anlatı yönetmeni Matt Sophos, çok erken bir taslakta, Kratos'un oyunun en başında Thor tarafından öldürüldüğünü açıkladı. Bu oyunun sonunu getirmemekle birlikte oyunun geri kalanının nasıl oynanacağı merak konusu haline getirdi.

GOD OF WAR RAGNAROK'UN İLK TASLAĞINDA KRATOS ÖLÜYORDU

God Of War Ragnarok'ta Kratos'un Thor ile olan savaşında Kratos'un ölümünün kalıcı olmadığını açıklayan Sophos, "Atreus tarafından Hel'den çıkarılacaktı, ama şimdi yirmi yıl geçti, büyük bir zaman sıçraması olacaktı." sözlerine yer verdi.

KRATOS'U ÖLÜMDEN ATREUS KURTARACAKTI

Sophos'a göre, hikâyenin bu versiyonu çöpe atıldı çünkü tekrarlanan bir his uyandıracak ve ekibin gittiği temalar baltalayacaktı. "Hikayeyi geliştirirken, hikayenin bırakma ve değişme ile ilgili olmasını istediğimizi biliyorduk. İskandinav mitolojisi tamamen kader ve kehanetle ilgilidir ve bunun boğa olduğunu söylemek istedik. Değişmeye, hayatınızda değişiklikler yapmaya istekli olduğunuz ve sonra kadere bağlı olmadığınız sürece yazılmayacak hiçbir şey yazılmaz. Böylece bunun üzerine indiğimizde, anlatmak istediğimiz hikâyenin bu olduğunu bildiğimizde, Kratos'un ölemeyeceğini biliyorduk."

God of War Ragnarok'ta oyuncuları şok eden Kratos ve Thor'un savaş sahnesinde Thor'u öldürmeye çalışırken oyunculara fark ettirmeden giren ara sahnede Thor'un çekici Mjolnir'i Kratos'a fırlattıktan sonra uzaklaştırmak için tuşa abandığınız sahnede Kratos ölecektir. İşin oyuncuları şok eden kısmı ise oyunun hikayesinde normalde öldüğünüz zaman karşınıza gelen yüklenme ekranı ile karşılaşacaksınız ancak, Thor'un ben bitti demeden bitmez diyerek sizi çekici ile tekrar hayata döndürmesiyle beraber Thor savaşına kaldığınız yerden devam ediyorsunuz.

Anlatı yönetmeni Sophos'un söylediği oyunun ilk taslak halinde ise Kratos burada ölüyor ve Thor onu tekrardan canlandırmıyor. Bunun yerine Atreus, Kratos'u canlandırmak için Hel'e gidiyordu.