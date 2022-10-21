NVIDIA'nın 4000 serisi ekran kartları yavaş yavaş piyasaya sürülmeye başladı. Teknoloji devi NVIDIA'nın geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamayla beraber NVIDIA RTX 4080'in çıkış tarihi de açıklandı. Peki, RTX 4080 ne zaman çıkacak? RTX 4080 kaç TL? Detayları haberimizde...

İki senede bir yeni nesil ekran kartlarını duyuran NVIDIA, en son 2020'de 3000 serisi ekran kartını duyurmuştu ve iki yılın ardından sıra RTX 4000 serisinin lansmanına geldi. RTX 4000 serisine sahip olmak isteyen kullanıcılar RTX 4080 ekran kartının ne zaman çıkacağını araştırıyor. Peki, RTX 4080 ne zaman çıkacak? RTX 4080 kaç TL? İşte detayları...

RTX 4080 NE ZAMAN ÇIKACAK?

NVIDIA'nın internet sitesinden yaptığı duyuruda RTX 4080 12 GB modelinin iptalinin ardından RTX 4080 16 GB modelini 16 Kasım 2022 tarihinde piyasaya süreceğini açıkladı.

RTX 4080 KAÇ TL?

NVIDIA RTX 4080 16 GB'lık modeli 26.200 TL'den başlayan fiyatlarla 16 Kasım'da satışa sunulacak.

RTX 4080 12 GB MODELİ NEDEN İPTAL EDİLDİ?

NVIDIA'nın kriterlerine göre, RTX 4080 12GB, RTX 4080 16GB'tan önemli ölçüde daha yavaştı. Yalnızca bununla kalmayıp, aynı zamanda 12 GB sürümü daha az CUDA çekirdeğine ve daha yavaş bir bellek veri yoluna sahipti. Bu nedenle RTX 4080'in 12 GB modeli iptal edildi.

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