Rockstar Games oyunları Steam'de yüzde 70 indirime girdi
Gamegar Haberleri
Popüler video oyun geliştiricisi Rockstar Games, Grand Theft Auto, Red Dead Redemption, Max Payne, LA Noire, Bully gibi serilerindeki tüm oyunlarda yüzde 70'e varan indirimler yaptı.
Dijital video oyun dağıtımcısı Steam'de Rockstar Games oyunları yüzde 70'e varan indirime girdi. Kasım 2021'de piyasaya sürülen Grand Theft Auto: The Trilogy – The Definitive Edition, yüzde 50 indirime girdi.
ROCKSTAR GAMES OYUNLARI STEAM'DE İNDİRİME GİRDİ
Rockstar Games'in tüm oyunları Steam'de yüzde 70'e varan indirime girdi. 2 hafta sürecek olan indirimler 2 Şubat Perşembe günü sona erecek. İşte Steam'de indirime giren Rockstar Games oyunları…
Discord sunucumuza katılmak için buraya tıklayınız
- Grand Theft Auto: The Trilogy – The Definitive Edition – 575,00 TL (-50%)
- Red Dead Redemption 2 – 98,67 TL (-67%)
- Red Dead Online – 79,50 TL (-50%)
- Grand Theft Auto V – 84,50 TL (-50%)
- Grand Theft Auto IV: The Complete Edition – 32,70 TL (-70%)
- Max Payne Trilogy – 43,20 TL (-70%)
- Max Payna 3 – 43,20 TL (-70%)
- L.A. Noire – 43,20 TL (-70%)
- L.A. Noire: The VR Case Files – 59,50 TL (-50%)
- Bully: Scholarship Edition – 8,40 TL (-65%)
- Manhunt – 6,30 TL (-65%)