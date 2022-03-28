Resident Evil Village Xbox Game Pass'e geliyor olabilir

Görünüşe göre 2021'in en büyük oyunlarından biri yakında Xbox Game Pass'e geliyor. Bu, Resident Evil Village'in "Game Pass'e dâhil" ibaresiyle gözüktüğünü keşfeden Polonya sitesi XGP'ye göre belirtilen ibare erkenden açıklandığı için kaldırıldı, ancak ekran görüntüleri duruyor.

Microsoft'un Polonya mağazasında keşfedilen Resident Evil Village'ın fiyat kısmının hemen altında "Xbox Game Pass dâhil" ibaresi yazdığı nedeniyle oyunun önümüzdeki günlerde de Xbox Game Pass'e ekleneceği bildirildi. Ancak, bu durumun internette paylaşılmasının ardından ibarenin kaldırıldığı da söyleniyor.

Resident Evil Village'in Xbox Game Pass'e gelip gelmeyeceği şu anda tartışılırken büyük çoğunlukla Xbox Game Pass'e önümüzdeki haftalarda geleceği bildiriliyor. Xbox Game Pass'e gelecekse, önümüzdeki günlerde kesin olarak bileceğiz. Xbox Game Pass'e Guardians of The Galaxy'nin eklenmesinin ardından RE8'in de kütüphaneye eklenebileceği düşünülüyor.