Resident Evil Village Xbox Game Pass'e geliyor olabilir
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Resident Evil serisinin son oyunu Village, önümüzdeki haftalarda Xbox Game Pass'e geliyor olabilir. Geçen yılın en büyük oyunlarından biri olan korku oyunu serisi Resident Evil 8 veya Resident Evil Village, Polonya'da Xbox Store'da "Xbox Game Pass'te dâhildir" ibaresi geçmesi üzerine oyunun önümüzdeki haftalarda Xbox Game Pass'e geleceği düşünülüyor.
Görünüşe göre 2021'in en büyük oyunlarından biri yakında Xbox Game Pass'e geliyor. Bu, Resident Evil Village'in "Game Pass'e dâhil" ibaresiyle gözüktüğünü keşfeden Polonya sitesi XGP'ye göre belirtilen ibare erkenden açıklandığı için kaldırıldı, ancak ekran görüntüleri duruyor.
Microsoft'un Polonya mağazasında keşfedilen Resident Evil Village'ın fiyat kısmının hemen altında "Xbox Game Pass dâhil" ibaresi yazdığı nedeniyle oyunun önümüzdeki günlerde de Xbox Game Pass'e ekleneceği bildirildi. Ancak, bu durumun internette paylaşılmasının ardından ibarenin kaldırıldığı da söyleniyor.
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Resident Evil Village'in Xbox Game Pass'e gelip gelmeyeceği şu anda tartışılırken büyük çoğunlukla Xbox Game Pass'e önümüzdeki haftalarda geleceği bildiriliyor. Xbox Game Pass'e gelecekse, önümüzdeki günlerde kesin olarak bileceğiz. Xbox Game Pass'e Guardians of The Galaxy'nin eklenmesinin ardından RE8'in de kütüphaneye eklenebileceği düşünülüyor.
2022'de çıkmasını en çok beklediğiniz #oyun hangisi?— GameGar (@gamegarcom) March 22, 2022