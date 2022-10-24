Capcom'un geliştiriciliğini ve yayıncılığını üstlendiği aksiyon hayatta kalma oyunu Resident Evil Re:Verse'ün sistem gereksinimleri, kaç GB yer kapladığı ve Resident Evil Re:Verse ne zaman çıkacağı oyuncular tarafından araştırılıyor. Peki, Resident Evil Re:Verse sistem gereksinimleri neler? Resident Evil Re:Verse kaç GB? Resident Evil Re:Verse ne zaman çıkacak? Detayları haberimizde…

Sevilen Resident Evil karakterlerinin ölümüne savaştığı altı kişilik ölüm maçı savaşlarında başka oyunculara karşı becerilerinizi sergileyeceğiniz Resident Evil Re:Verse'ün sistem gereksinimleri merak ediliyor. Peki, Resident Evil Re:Verse sistem gereksinimleri neler? Resident Evil Re:Verse kaç GB? Resident Evil Re:Verse ne zaman çıkacak? İşte detaylar…

RESIDENT EVIL RE:VERSE SİSTEM GEREKSİNİMLERİ NELER?

Resident Evil Re:Verse'ü 30 FPS'te oynamak için Intel Core i5-7500 veya AMD Ryzen 3 1200 işlemci, minimum 8 GB RAM ve NVIDIA GeForce GTX 1050 Ti veya AMD Radeon RX 560 ekran kartı gerektirmektedir.

RESIDENT EVIL RE:VERSE MİNİMUM SİSTEM GEREKSİNİMLERİ

İşletim Sistemi : Windows 10

: Windows 10 İşlemci : AMD Ryzen 3 1200 veya Intel Core i5-7500

: AMD Ryzen 3 1200 veya Intel Core i5-7500 Bellek : 8 GB RAM

: 8 GB RAM Ekran Kartı : AMD Radeon RX 560 with veya NVIDIA GeForce GTX 1050 Ti

: AMD Radeon RX 560 with veya NVIDIA GeForce GTX 1050 Ti DirectX : Sürüm 12

RESIDENT EVIL RE:VERSE SİSTEM GEREKSİNİMLERİ

İşletim Sistemi : Windows 10

: Windows 10 İşlemci : AMD Ryzen 5 3600 veya Intel Core i7 8700

: AMD Ryzen 5 3600 veya Intel Core i7 8700 Bellek : 16 GB RAM

: 16 GB RAM Ekran Kartı : AMD Radeon RX 5700 veya NVIDIA GeForce GTX 1070

: AMD Radeon RX 5700 veya NVIDIA GeForce GTX 1070 DirectX : Sürüm 12

RESIDENT EVIL RE:VERSE KAÇ GB?

Resident Evil Re:Verse'ü oynayabilmek için en temel kurulum dahil indirmeniz gereken boyut henüz açıklanmadı.

RESIDENT EVIL RE:VERSE NE ZAMAN ÇIKACAK?

Resident Evil Re:Verse, 31 Aralık 2022 tarihinde PC, PlayStation 4 ve Xbox One için çıkış yapacak.