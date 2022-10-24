Resident Evil Re:Verse sistem gereksinimleri neler? Resident Evil Re:Verse kaç GB?
Gamegar Haberleri
Capcom'un geliştiriciliğini ve yayıncılığını üstlendiği aksiyon hayatta kalma oyunu Resident Evil Re:Verse'ün sistem gereksinimleri, kaç GB yer kapladığı ve Resident Evil Re:Verse ne zaman çıkacağı oyuncular tarafından araştırılıyor. Peki, Resident Evil Re:Verse sistem gereksinimleri neler? Resident Evil Re:Verse kaç GB? Resident Evil Re:Verse ne zaman çıkacak? Detayları haberimizde…
Sevilen Resident Evil karakterlerinin ölümüne savaştığı altı kişilik ölüm maçı savaşlarında başka oyunculara karşı becerilerinizi sergileyeceğiniz Resident Evil Re:Verse'ün sistem gereksinimleri merak ediliyor. Peki, Resident Evil Re:Verse sistem gereksinimleri neler? Resident Evil Re:Verse kaç GB? Resident Evil Re:Verse ne zaman çıkacak? İşte detaylar…
Resident Evil Re:Verse'ü 30 FPS'te oynamak için Intel Core i5-7500 veya AMD Ryzen 3 1200 işlemci, minimum 8 GB RAM ve NVIDIA GeForce GTX 1050 Ti veya AMD Radeon RX 560 ekran kartı gerektirmektedir.
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- İşletim Sistemi : Windows 10
- İşlemci : AMD Ryzen 3 1200 veya Intel Core i5-7500
- Bellek : 8 GB RAM
- Ekran Kartı : AMD Radeon RX 560 with veya NVIDIA GeForce GTX 1050 Ti
- DirectX : Sürüm 12
- İşletim Sistemi : Windows 10
- İşlemci : AMD Ryzen 5 3600 veya Intel Core i7 8700
- Bellek : 16 GB RAM
- Ekran Kartı : AMD Radeon RX 5700 veya NVIDIA GeForce GTX 1070
- DirectX : Sürüm 12
Resident Evil Re:Verse'ü oynayabilmek için en temel kurulum dahil indirmeniz gereken boyut henüz açıklanmadı.
Resident Evil Re:Verse, 31 Aralık 2022 tarihinde PC, PlayStation 4 ve Xbox One için çıkış yapacak.