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Resident Evil Re:Verse sistem gereksinimleri neler? Resident Evil Re:Verse kaç GB?

Gamegar Haberleri

Resident Evil Re:Verse sistem gereksinimleri neler? Resident Evil Re:Verse kaç GB?

Capcom'un geliştiriciliğini ve yayıncılığını üstlendiği aksiyon hayatta kalma oyunu Resident Evil Re:Verse'ün sistem gereksinimleri, kaç GB yer kapladığı ve Resident Evil Re:Verse ne zaman çıkacağı oyuncular tarafından araştırılıyor. Peki, Resident Evil Re:Verse sistem gereksinimleri neler? Resident Evil Re:Verse kaç GB? Resident Evil Re:Verse ne zaman çıkacak? Detayları haberimizde…

Sevilen Resident Evil karakterlerinin ölümüne savaştığı altı kişilik ölüm maçı savaşlarında başka oyunculara karşı becerilerinizi sergileyeceğiniz Resident Evil Re:Verse'ün sistem gereksinimleri merak ediliyor. Peki, Resident Evil Re:Verse sistem gereksinimleri neler? Resident Evil Re:Verse kaç GB? Resident Evil Re:Verse ne zaman çıkacak? İşte detaylar…

Resident Evil Re:Verse'ü 30 FPS'te oynamak için Intel Core i5-7500 veya AMD Ryzen 3 1200 işlemci, minimum 8 GB RAM ve NVIDIA GeForce GTX 1050 Ti veya AMD Radeon RX 560 ekran kartı gerektirmektedir.

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  • İşletim Sistemi : Windows 10
  • İşlemci : AMD Ryzen 3 1200 veya Intel Core i5-7500
  • Bellek : 8 GB RAM
  • Ekran Kartı : AMD Radeon RX 560 with veya NVIDIA GeForce GTX 1050 Ti
  • DirectX : Sürüm 12

  • İşletim Sistemi : Windows 10
  • İşlemci : AMD Ryzen 5 3600 veya Intel Core i7 8700
  • Bellek : 16 GB RAM
  • Ekran Kartı : AMD Radeon RX 5700 veya NVIDIA GeForce GTX 1070
  • DirectX : Sürüm 12

Resident Evil Re:Verse'ü oynayabilmek için en temel kurulum dahil indirmeniz gereken boyut henüz açıklanmadı.

Resident Evil Re:Verse, 31 Aralık 2022 tarihinde PC, PlayStation 4 ve Xbox One için çıkış yapacak.

Yakupcan Aydemir
Yakupcan Aydemir
Espor ve Oyun Editörü Haberler.com - Gamegar

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