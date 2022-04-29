Aksiyon ve hayatta kalma korkusunu harmanlayan Resident Evil serisi, 2013 yılında çıkardığın altıncı oyunu ile oyuncularına korku dolu anlar yaşatıyor. Peki, Resident Evil 6 sistem gereksinimleri neler? Resident Evil 6 kaç GB? İşte detaylar…

RESIDENT EVIL 6 SİSTEM GEREKSİNİMLERİ NELER

Her biri hem çevrimdışı hem de çevrimiçi, tek başına veya eşli oyun için kendi baş kahramanlarına sahip dört farklı, ancak iç içe geçmiş hikaye dizisiyle, Resident Evil 6 yalnızca hem farklı bakış açıları hem de oyun stilleri sunmakla kalmayacak, aynı zamanda yenilikçi Crossover mekanik oyuncuları ekip oluşturabilecek ve korkuyu paylaşabilecek. Oyun sırasındaki önemli anlarda, belirli bir durumu çözmek için en fazla dört oyuncu çevrimiçi olarak bir araya gelebilir ve bazı aşamalarda oyunun derinliğini daha da artırmak için olağan ortaklıklar değiştirilir.

Resident Evil 6 Minimum Sistem Gereksinimleri

İşletim Sistem: Windows 7

İşlemci: Intel CoreTM2 Duo veya AMD AthlonTM X2

Bellek: 2 GB RAM

Ekran Kartı: NVIDIA GeForce 8800GTS veya daha iyisi

Depolama: 16 GB HD alan

Resident Evil 6 Önerilen Sistem Gereksinimleri

İşletim Sistemi: Windows 10

İşlemci: Intel CoreTM2 Quad veya AMD PhenomTM II X4

Bellek: 4 GB RAM

Ekran Kartı: NVIDIA GeForce GTX 560 veya daha iyisi

Depolama: 16 GB HD alan

Resident Evil 6 Minimum Kaç GB?

Resident Evil 6'yı oynayabilmeniz için en temel kurulum dahil 16 GB boş depolama alanı gerekmektedir.