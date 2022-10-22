Resident Evil 4 Remake Oynanış Videosu Yayımlandı

Resident Evil 4 Remake oynanış videosu Resident Evil Showcase yayınında gözler önüne serildi. Yayında oyuna dair merak edilen pek çok detay ortaya çıktı.

Capcom heyecanla beklenen Resident Evil 4 Remake'i tüm ihtişamıyla tanıttı. Yayımlanan oynanış ve hikaye videosunda Chainsaw Man olarak da bilinen Dr. Salvador boy gösteriyor. Bununla beraber oynanış videosu sıfırdan inşa edilen dövüş mekaniklerini de gözler önüne seriyor.

Oynanış videosunu aşağıdaki bağlantı üzerinden izleyebilirsiniz.

Beş dakikalık videoda Leon S. Kennedy'nin ürpertici kasabaya ağır adımlarla giriş yaptığı görülüyor. Terk edilmiş gibi görünen bir kasaba evine giren Leon, evin bodrum katında hastalıklı macerasındaki ilk düşmanı ile karşılaşıyor. Videonun geri kalanında aksiyon seviyesi giderek artıyor. Kasabanın içerisindek Chainsaw Man ve diğer hastalıklılara karşı mücadele eden Leon en son testereli adama karşı birebir savaş veriyor.

Gösterimde yayımlanan bir diğer video ise Resident Evil 4 Remake sinematik fragmanı oldu. Ashley Graham, Ada Wong, Luis Sera gibi karaktelrerin yanı sıra ikonik yüzler de videoda kendine yer buluyor. El Gigante, Ramon Salazar ve Chief Menendez de fragmanda yer aldı. Videoyu aşağıdaki bağlantı üzerinden izleyebilirsiniz.

Serinindördüncü halkası yenilenen yüzüyle önümüzdeki yıl PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox Series X|S ve Microsoft Windows üzerinde yerini alacak. Resident Evil 4 Remake çıkış tarihi ise 24 Mart 2023 oldu. Oyunun Steam üzerindeki ön sipariş fiyatı ise 563,47 TL oldu. Oyunun Deluxe Edition adlı sürümünü satın almak isteyen kullanıcılar ise 657,53 TL'yi gözden çıkarmak durumunda kalacak.

Bununla birlikte 28 Ekim'de RE: Village Nintendo Switch platformu üzerinde çıkış yapacak. Aynı gün içerisinde Winters Expansion adındaki genişleme paketi de çıkışını gerçekleştirecek. Gösterim boyunca yer alan duyurular serinin hayranlarını memnun etmeyi başarmış gibi görünüyor. Kasım ayında da serinin efsane üyesi Resident Evil 2 Nintendo Switch için çıkış yapacak. Bulut teknolojisi aracılığı ile RE: 2 11 Kasım'da, RE: 3 18 Kasım'da ve RE: VII de 16 Aralık'ta Switch platformunda yerini alacak.

Bununla beraber Re: Verse erken erişim süreci çapraz platform desteği ile 24 Ekim tarihinden itibaren erişime açılmış olacak.