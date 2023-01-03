Resident Evil 4 Remake Geliştirme Sürecinin Son Aşamasında

Resident Evil 4 Remake geliştirme sürecinde son düzlüğe girdi. Yapımcı Yoshiaki Hirabayashi yeni bir röportajda yapım süreci hakkında konuştu.

Gelen haberlere göre merakla beklenen Resident Evil 4 Remake geliştirme sürecinin sonuna yaklaşıyor. Haberin kaynağı ise oyunun yapımcı koltuğunda oturan Yoshiaki Hirabayashi oldu. Hirabayashi röportajda oyunun yapım süreciyle ilgili detaylara değindi ve son aşamaya girildiğinin altını çizdi.

Japon merkezli internet sitesi Famitsu, birçok geliştiriciyle gerçekleştirdiği yıl sonu röportajlarını paylaştı. Geliştiriciler bu röportajda sonraki yıla ait planlarından ve hedeflerinden bahsetti. Famitsu'ya konuşan isimlerden biri de daha önce Resident Evil 1 ve Resident Evil 2 Remake projelerinin yapımcılığını üstlenen Yoshiaki Hirabayashi oldu.

Hirabayashi ekibin Resident Evil 4 Remake'e dair daha fazla şeyi gözler önüne sermek için çok çalıştıklarını dile getirdi. Capcom kıdemlisi aynı zamanda geliştirme aşamasında sona yaklaştıklarını sözlerine ekledi. Serinin sevilen halkasını 17 yıl sonra yeni nesil oyun standartları ile tekrar ziyaret edecek olan remake, olarak Haziran 2022'de Sony'nin State of Play canlı yayınında duyurulmuştu.

Yoshiaki Hirabayashi'nin açıklaması oyunun çıkış tarihiyle bir hayli tutarlı gözüküyor. Yapılan planlamalara göre oyun 24 Mart 2023 tarihinde oyuncularla buluşacak. Geliştirme sürecinin sonuna yaklaşılmış olması da oyuncuların herhangi bir ertelenme haberiyle karşılaşmayacağını işaret ediyor.

Yapımcı koltuğundaki isim daha önce çeşitli Resident Evil oyunlarının yapım sürecinde görev aldı. Deneyimli isim şimdi de serinin en popüler halkası için bir kez daha önderliği üstleniyor. Önceki oyunlarda başardıkları düşünülünce birçok isim Hirabayashi'nin bu iş için doğru seçim olduğunu düşünüyor.

Residen Evil 4'ün ESRB tarafından belirlenen yaş kitlesi ise içerdiği vahşet dolayısıyla 17+ olarak belirlendi. Resident Evil oyunlarının pek çoğundaki vahşet unsurunun bu oyunda yer alması hayranları şaşırtmadı, ancak ESRB oyunun içeriği ile ilgili "oyun içi satın alımlar" olduğunu belirtti. Bu da çok oyunculu bir özelliğin olduğu anlamına gelebilir.

Resident Evil serisinin en popüler ismi olan Resident Evil 4 ilk olarak 2005 yılında piyasaya sürüldü. Korku türünün en kült isimlerinden birisi haline gelen yapım remake sürümü ile Mart 2023'te çıkış yapacak.