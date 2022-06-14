Resident Evil 2, 3 ve 7 için yeni nesil güncellemesi çıktı

Dün geceki Capcom Showcase'de Resident Evil 2, 3 Remake ve 7 için yeni nesil güncellemesi duyuruldu. Bugün itibariyle çıkan güncelleme ile bu üç oyun da PlayStation 5, Xbox Series|S ve PC platformlarında 4K çözünürlük, daha yüksek saniye başına kare (FPS), ışın izleme (ray tracing) ve 3D ses desteği sunacak. Üç oyunun PS5 versiyonunda ayrıca DualSense'in dokunsal geri bildirim ve uyarlanabilir tetik teknolojisi desteklenecek.

Konsol tarafında her bir oyun için daha önceden satın alanlar yeni nesil versiyona ücretsiz olarak yükseltebilecek. Kayıt dosyaları da aktarılabilecek. PC tarafında ise oyuna sahip olanlar güncelleme ile bu yeniliklerden faydalanabilecek. Öte yandan, Resident Evil 7'yi PlayStation Plus Collection aracılığıyla kütüphanesine ekleyen PlayStation kullanıcıları bu oyunun PS5 versiyonuna yükseltme işlemi yapamayacaklar, oyunu ayrıca satın almaları gerekecek.

Aynı etkinlikte Capcom ayrıca Resident Evil Village için Shadows of Rose adlı DLC içeriğini duyurdu. RE: Village'daki olaylardan 16 yıl sonrasını konu alan bu ek hikaye içeriği dışında bütün oyunu baştan sona üçüncü şahıs kamera ile oynamayı sağlayan yeni bir mod daha geliyor. Tüm bu yeni içerikler ile birlikte Resident Evil: RE: Verse de 28 Ekim 2022'de çıkacak.

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