Ralph Lauren, Fortnite iş birliğini duyurdu! Logosu tekrardan tasarlandı

Epic Games'in oynaması ücretsiz popüler battle royale oyunu Fortnite, bir yeni iş birliğine daha imza attı. Dünyaca ünlü markalar ve tanınmış kişiler ile iş birliği yapan Fortnite, bu kez Ralph Lauren ile ortaklığını duyurdu. Ralph Lauren, ortaklığa özel olarak ikonik logosunda değişikliğe gitti.

Ralph Lauren'ın araba yarışı ve havacılığı buluşturan iknoik sokak tarzı "1992 Stadyum" koleksiyonundan esinlenilen Polo Stadyum Koleksiyon Seti ve daha fazlası Kasım ayında Fortnite içerik mağazasına geleceği bildirildi.

FORTNITE, RALPH LAUREN İŞ BİRLİĞİNİ DUYURDU

Fortnite'ın bir diğer yeni iş birliği markası Ralph Lauren oldu. Ralph Lauren markasından yeni kıyafetler, sırt süsleri ve "karşınıza çıkan her zorlukta size ilham verecek daha pek çok eşya içeren set" 6 Kasım Pazar günü saat 03.00'te Fortnite İçerik Mağazasına eklenecek.

Ralph Lauren'ın Fortnite iş birliğine özel olarak at üzerinde oturan ve sağ elinde kulüp tutan şirketin ikonik logosunda at yerine Fortnite'ın midillisi eklendi.

4 Kasım Cuma günü gerçekleşecek Polo Stadyum Kupası'nda mücadele ederek kıyafetler, sırt süsleri ve ifadeleri içerik mağazasına gelmeden önce kapma şansını yakalayın.

Stadyum Kahramanı '92 ile kazansanız da kaybetseniz de büyük işlere imza atacaksınız. Kıyafetin alternatif tarzlarıyla asla ikincilikle yetinmeyin:

Yarışa Hazır Varsayılan Tarzı

Klasik Kırmızı, Beyaz ve Mavi Tarzı

Sıcak renkleri ve çok katlı Klasik Pardösü Tarzı

Çok katlı ve çok renkli KBM Pardösü Tarzı

Stadyum Kahramanı '92 ile uyumlu bu aksesuarları diğer kıyafetlerle de kullanabilirsiniz:

Arkasını sağlama almak isteyenler için Yarışçı Kalkanı sırt süsü (Varsayılan tarzına ek olarak Kırmızı, Beyaz ve Mavi tarzı da var)

Lüks vuruşlar yapan Stadyum Sopası kazması

Modayı arşa yükseltmek için Stadyumgezer planörü

Gözünü birinciliğe diken Polo Dehası'nı hiçbir şey durduramaz. Kıyafetin alternatif tarzlarıyla engelleri aşın:

Varsayılan Tarzı (ayaklarınızı yerden kesecek)

Özgüveninizi göklere çıkaracak İkonik Tarzı

Polo Dehası'yla uyumlu bu aksesuarları diğer kıyafetlerle de kullanabilirsiniz: