PUBG Mobile rütbe sıralaması! PUBG Mobile rank sistemi
Gamegar Haberleri
Mobil oyuncuların vazgeçilmezi olan oynaması ücretsiz popüler battle royale oyunu PUBG Mobile'ın tüm rütbeleri ve rütbe sıralaması dereceli oyuncular tarafından araştırılıyor. Peki, PUBG Mobile rütbe sıralaması neler? PUBG Mobile tüm rütbeler! Detayları haberimizde…
PUBG Mobile'da dereceli oyunlar oynayarak rütbelerini yükseltme yarışına giren oyuncular, "PUBG Mobile rütbe sıralaması" şeklinde araştırmalar yapıyor. Peki, PUBG Mobile rütbe sıralaması neler? PUBG Mobile tüm ranklar! İşte detaylar…
PUBG MOBILE RÜTBE SIRALAMASI
PUBG Mobile'da As ve Fatih rütbesi dışındaki diğer rütbeler (Bronze, Gümüş, Altın, Platin, Elmas ve Taç) 5 kademeden oluşmaktadır. (Bronz V – Bronz IV – Bronze III – Bronz II – Bronz I ) Her kademe arasında ise 100 puan bulunmaktadır. Bu puana göre rütbe atlar veya rütbe düşersiniz.
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PUBG MOBILE TÜM RÜTBELER
- Bronz: 1200 –1699
- Gümüş: 1700 –2199
- Altın: 2200 – 2699
- Platin: 2700 – 3199
- Elmas: 3200 – 3699
- Taç: 3700 – 4199
- As
- Fatih
As : Sunucu sıralaması bulunmaktadır ve ilk 500 oyuncu Fatih rütbesine ulaşacak ve sıralamalar her gün 00.00'da sıfırlanacak.
Fatih : Sunucu sıralaması bulunmaktadır ve ilk 500 oyuncu Fatih rütbesine ulaşacak ve sıralamalar her gün 00.00'da sıfırlanacak.