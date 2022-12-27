PUBG Mobile liyakat puanı nedir? PUBG Liyakat en az kaç olmalı?
Gamegar Haberleri
PUBG Mobile oyuncularının merakla araştırdığı konulardan biri olan liyakat puanları oldu. PUBG Mobile'da liyakat puanlarının ne olduğu, nasıl yükseltildiği ve en az kaç olması gerektiği gibi konular araştırılıyor. Peki, PUBG Mobile liyakat puanı nedir? PUBG Liyakat en az kaç olmalı? Detayları haberimizde…
PUBG Mobile'da oyuncuların toksik davranışlarını önlemek amacıyla getirilen liyakat puan sistemi ile oyuncuların kötü davranışları liyakat puanınızı düşürürken iyi davranışlarınız ise liyakat puanınızı yükseltmektedir. Peki, PUBG Mobile liyakat puanı nedir? PUBG Liyakat en az kaç olmalı? İşte detaylar…
PUBG Mobile'da liyakat puanı, oyuncuların kötü davranışlarının önüne geçilmesi için getirilmiştir. Başlangıçta oyunculara verilen 100 puan, davranışlarınıza göre yükselip düşecektir. Liyakat puanınız düşerse ise oyunda cezalar almaktadır.
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PUBG Mobile'da liyakat puanınız en az 50 olmalıdır. Liyakat puanınız 50'nin altına düşerse arkadaşlarınızla beraber oyuna giremezsiniz. Arkadaşlarınızla beraber tekrardan oynamak için ise tek başınıza oyuna girerek liyakat puanınızı yükseltmeniz gerekmektedir.3
PUBG Mobile başlangıç liyakat puanı 100'dür. 100 liyakat puanın varsa, gün için BP limitin 200 artacak ve maçlardan elde ettiğin Mücadele Puanı kazançları 5 artacaktır. Liyakat puanın 60 ila 79 arasındaysa, rütbeli modlar için bir eşleşme bulamayacak veya Metro Royale'e katılamayacaksın, EXP ve BP kazançların %50 oranında azalacak.
Eğer liyakat puanın 60'tan düşükse, EXP ve BP kazançların %70 oranında azalacak ve rütbeli modlar veya çok oyunculu modlar (Klasik ve Arena dahil) için bir eşleşme bulamayacaksın.
Eğer liyakat puanın 20'den düşükse, sadece yapay zekaya karşı modunda eşleşme bulabilirsin, EXP ve BP %90 oranında azalacak.
- Bir maçı ilk 10'da bitirenlere +3 puan
- Bir maçı 11-50. sırada bitirenlere +2 puan
- Bir maçı 51-100. sırada bitirenlere +1 puan
- Eğer sistem senin bir hilekârla takım olduğunu tespit ederse: 1. ihlal için ceza verilmeyecektir ancak 7 gün içinde birden fazla ihlal olursa, sonraki her ihlal 15 liyakat puanı kesintisi ile sonuçlanacaktır.
- Sistem, takım arkadaşlarını sürekli olarak öldürdüğünü tespit ederse: 1. ihlal için 20 liyakat puanı kesintisi, 7 gün içinde birden fazla ihlal varsa, 2. ihlal 30 liyakat puanı kesintisine neden olurken, sonraki her ihlal 60 liyakat puanı kesintisine neden olacaktır.
- Sistem, takım arkadaşlarını sürekli olarak öldürdüğünü tespit ederse ve bu durum takım arkadaşların tarafından rapor edilirse: 1. ihlal için 20 liyakat puanı kesintisi, 7 gün içinde birden fazla ihlal varsa, 2. ihlal 30 liyakat puanı kesintisi ile sonuçlanırken, sonraki her ihlal 60 liyakat puanı kesintisi ile sonuçlanacaktır.
- Sistem hile yaptığını tespit ederse: hesap yasaklanacak ve her ihlal için 60 liyakat puanı düşülecektir.