PUBG Mobile oyuncularının merakla araştırdığı konulardan biri olan liyakat puanları oldu. PUBG Mobile'da liyakat puanlarının ne olduğu, nasıl yükseltildiği ve en az kaç olması gerektiği gibi konular araştırılıyor. Peki, PUBG Mobile liyakat puanı nedir? PUBG Liyakat en az kaç olmalı? Detayları haberimizde…

PUBG Mobile'da oyuncuların toksik davranışlarını önlemek amacıyla getirilen liyakat puan sistemi ile oyuncuların kötü davranışları liyakat puanınızı düşürürken iyi davranışlarınız ise liyakat puanınızı yükseltmektedir. Peki, PUBG Mobile liyakat puanı nedir? PUBG Liyakat en az kaç olmalı? İşte detaylar…

PUBG MOBILE LİYAKAT PUANI NEDİR?

PUBG Mobile'da liyakat puanı, oyuncuların kötü davranışlarının önüne geçilmesi için getirilmiştir. Başlangıçta oyunculara verilen 100 puan, davranışlarınıza göre yükselip düşecektir. Liyakat puanınız düşerse ise oyunda cezalar almaktadır.

PUBG MOBILE LİYAKAT EN AZ KAÇ OLMALI?

PUBG Mobile'da liyakat puanınız en az 50 olmalıdır. Liyakat puanınız 50'nin altına düşerse arkadaşlarınızla beraber oyuna giremezsiniz. Arkadaşlarınızla beraber tekrardan oynamak için ise tek başınıza oyuna girerek liyakat puanınızı yükseltmeniz gerekmektedir.3

PUBG MOBILE LİYAKAT PUANI NASIL YÜKSELTİLİR

PUBG Mobile başlangıç liyakat puanı 100'dür. 100 liyakat puanın varsa, gün için BP limitin 200 artacak ve maçlardan elde ettiğin Mücadele Puanı kazançları 5 artacaktır. Liyakat puanın 60 ila 79 arasındaysa, rütbeli modlar için bir eşleşme bulamayacak veya Metro Royale'e katılamayacaksın, EXP ve BP kazançların %50 oranında azalacak.

Eğer liyakat puanın 60'tan düşükse, EXP ve BP kazançların %70 oranında azalacak ve rütbeli modlar veya çok oyunculu modlar (Klasik ve Arena dahil) için bir eşleşme bulamayacaksın.

Eğer liyakat puanın 20'den düşükse, sadece yapay zekaya karşı modunda eşleşme bulabilirsin, EXP ve BP %90 oranında azalacak.

Bir maçı ilk 10'da bitirenlere +3 puan

Bir maçı 11-50. sırada bitirenlere +2 puan

Bir maçı 51-100. sırada bitirenlere +1 puan

PUBG MOBILE LİYAKAT PUANIM NEDEN DÜŞTÜ?