PUBG kurmalı tüfekler neler? PUBG Mobile ve PUBG Steam

PUBG'nin mobil ve Steam versiyonlarında oyuncular, battle pass (savaş bileti) görevlerinde karşılarıan kurmalı tüfek görevleri gelmektedir. Peki PUBG kurmalı tüfekler neler? PUBG kurmalı tüfek nedir? İşte detaylar…

PUBG KURMALI TÜFEKELR NELER?

PUBG Battlegrounds ve PUBG Steam'de yer alan kurmalı tüfekler arasında birçok silah yer almaktadır işte kurmalı tüfekler:

AWM

İngiliz Silahlı Kuvvetleri tarafından L115 olarak belirlenen AWM veya Accuracy International Arctic Warfare Magnum, cıvatalı bir keskin nişancı tüfeğidir. Eski L96 çerçevesi üzerine inşa edildi ve özellikle genişletilebilirlik ve servis kolaylığı için tasarlandı. AWM, tipik olarak .300 Winchester Magnum veya .338 Lapua Magnum için hazneli bir magnum tüfeğidir. Bu tur nedeniyle, çok uzak bir mesafede gülünç durdurma gücüne ve bu keskin nişancı tüfeği canavarını dengelemek için yavaş yeniden yükleme sürelerine sahiptir.

M24

M24 Keskin Nişancı Silah Sistemi (SWS), Remington Model 700 tüfeğinin askeri ve polis versiyonudur; M24, 1988 yılında standart keskin nişancı tüfeği olarak kabul edildikten sonra Amerika Birleşik Devletleri Ordusu tarafından atanan model adıdır. M24, " silah sistemi" çünkü sadece bir tüfek değil, aynı zamanda çıkarılabilir bir teleskopik nişangah ve diğer aksesuarlardan oluşuyor.

KARABINER 98 KURZ (KAR98)

Karabiner 98 Kurz, 7.92x57mm Mauser içine yerleştirilmiş Mauser 98'in kısaltılmış türevidir. Alman Wehrmacht tarafından 1935'te kabul edildi, o dönemin cıvata hareketi tasarımının zirvesi olarak kabul ediliyor. Mauser eylemi, piyasaya sürülmesinden bu yana her cıvata eylemli tüfekte neredeyse evrensel olarak kopyalandı.

WINCHESTER MODEL 1894

Winchester Model 1894 (Win94), BATTLEGROUNDS'daki Miramar, Sanhok ve Vikendi? haritasında özel bir kaldıraçlı tekrarlayan tüfek/Av tüfeğidir. Winchester Model 1894, ünlü bir Av tüfeği olarak bilinir, ancak BATTLEGROUNDS'da Win94, keskin nişancı tüfeği olarak sınıflandırılır.

MOSİN NAGANT

Mosin-Nagant, Rus yapımı elle kurmalı piyade tüfeğidir. Tüfek 1891 yılında Rus yüzbaşı Sergei Mosin ve Belçikalı Nagant firması tarafından tasarlanıp o yıl hizmete konulmuştur. 1965 yılına kadar üretilip 1998 yılına kadar hizmette kalmıştır. PUBG Battlegrounds'daki tüm haritalarda yer almaktadır.

LYNX AMR

Lynx AMR, PUBG'nin oyunculara ve araçlara ek olarak askeri teçhizata ve zırha zarar verebilen yarı otomatik bir sandık silahı olan ilk Malzeme Karşıtı Tüfeğidir. Araçlara karşı sert bir karşı koyma olarak tasarlanan Lynx, aynı zamanda, bir düşmanı kapsamak ve vurmak istediğinizi bulacağınız her durumda etkilidir.