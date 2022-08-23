Project Cars serisi, lisans sorunları nedeniyle satıştan kaldırılıyor

Project Cars serisinin geliştiriciliğini yapan Slightly Mad Team Studios'un Twitter hesabından yaptığı duyurda araç ve pist lisans problemleri nedeniyle Project Cars ve Project Cars 2'nin önümüzdeki ay mağazalardan kaldırılacağı bildirildi.

Stüdyonun Twitter hesabından yaptığı duyuru ile Project Cars ve Project Cars 2'nin satıştan kaldırılacağı bildirildi.

PROJECT CARS SATIŞTAN KALDIRILIYOR

Twitter'dan yapılan duyuruda, "Oyunlar tamamen oynanabilir durumda ve oyuncularımız, çok oyunculu dahil olmak üzere tüm oyun özelliklerinin keyfini çıkarmaya devam edebilecek." Sözlerine yer verildi.

Project Cars'ı 3 Ekim'de, Project Cars 2'yi ise 21 Eylül'de satıştan kaldıracağını açıklayan stüdyo, "En iyi sim yarış oyunlarını yapmaya odaklanmaya devam ediyoruz ve daha önce de belirtildiği gibi, zamanı geldiğinde bir sonraki Slightly Mad Project'te daha fazlasını paylaşmak için sabırsızlanıyoruz." dedi.

Oyuna zaten sahipseniz, endişelenmenize gerek yok. Slightly Mad onları satıştan kaldırıldıktan sonra bile oynanabilir olacaklarını ve geliştiriciler her iki oyun için de çok oyunculu modu desteklemeye devam edeceklerine söz verdiler, ancak çok oyunculu modun desteğini ne kadar sürdüreceklerini açıklamadılar.