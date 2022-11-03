Sony'nin yeni nesil sanal gerçeklik gözlüğü PlayStation VR2 hakkında merak edilen konulardan biri ise PlayStation VR2'nin PlayStation 4 konsollarında çalışıp çalışmadığı oldu. Peki, PlayStation VR2, PS4'te çalışıyor mu? Detayları haberimizde...

Playstation Vr2'nin Şubat 2023'te piyasaya sürüleceğinin açıklanmasının ardından PS VR2'nin PS4 konsollarında çalışıp çalışmayacağı merak konusu oldu. Peki, PS VR2, PS4'te çalışıyor mu? PlayStation VR2, PlayStation 4'te çalışıyor mu? İşte detaylar...

PLAYSTATION VR2, PS4'TE ÇALIŞIYOR MU?

PlayStation VR2, sadece PlayStation 5 konsollarında çalışacaktır. Orijinal PlayStation VR, PS VR sahipleri tarafından ekstra ücret ödenmeden kullanılabilecek bir adaptör kullanımı ile PS4 ve PS5 konsollarıyla uyumlu olacaktır.

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PLAYSTATION VR2 TEKNİK ÖZELLİKLERİ NELER?

OLED ekrana sahip PlayStation VR2, 2000x2040 çözünürlüğünde, 90Hz ve 120Hz desteklemektedir. Ayarlanabilir lens ve yaklaşık 110 derecelik bir görüş alanına sahiptir. USB C tipi bağlantı kablosu ile kulaklıkta titreşim özelliği bulunaktadır.