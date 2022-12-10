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PlayStation Kasım 2022'nin en çok indirilen oyunları açıklandı

Gamegar Haberleri

PlayStation Kasım 2022'nin en çok indirilen oyunları açıklandı

Sony Interactive Entertainment'ın İçerik İletişim Kıdemli Uzmanı Gillen McAllister'ın PlayStation Blog'da yayınladığı rapora göre PlayStation mağazasında Avrupa ve Amerika kullanıcılarının Kasım ayında en çok indirdiği PS5, PS4 ve PS VR oyunları açıklandı.

PlayStation 5 konsollarında Amerika/Kanada ve Avrupa'da en çok indirilen oyun God of War Ragnarök olurken Call of Duty Modern Warfare 2, her iki bölgede de 2. sıraya yerleşti. PlayStation 4 konsolunda ise durum tam tersi oldu. Amerika/Kanada ve Avrupa'da en çok indirilen oyun Call of Duty Modern Warfare 2 olurken God of War Ragnarök, her iki bölgede de ikinci sırada yer aldı.

Kasım ayında PS5, PS4, PSVR ve F2P için en çok indirilenleri açıklamanın zamanı geldi. God of War Ragnarök, Call of Duty: Modern Warfare II'nin PS4 listelerinde benzer bir galibiyet elde etmesiyle ABD ve Avrupa'da PS5 için en üst sırayı alırken Warzone 2.0, F2P listelerinde en yüksek ödülleri aldı.

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ABD/Kanada Avrupa
1God of War RagnarökGod of War Ragnarök
2Call of Duty: Modern Warfare IICall of Duty: Modern Warfare II
3Madden NFL 23FIFA 23
4NBA 2K23Grand Theft Auto V
5FIFA 23Cyberpunk 2077
6Grand Theft Auto VStar Wars Jedi: Fallen Order
7Sonic FrontiersNBA 2K23
8Gotham KnightsSonic Frontiers
9Marvel's Spider-Man: Miles MoralesIt Takes Two
10Cyberpunk 2077Gotham Knights
11Star Wars Jedi: Fallen OrderThe Dark Pictures Anthology: The Devil In Me
12Ghost of Tsushima DIRECTOR'S CUTGoat Simulator 3
13Horizon Forbidden WestPolice Simulator: Patrol Officers
14Ratchet & Clank: Rift ApartGRAN TURISMO 7
15Evil WestMarvel's Spider-Man: Miles Morales
16Police Simulator: Patrol OfficersResident Evil 3
17GRAN TURISMO 7F1 22
18The Last of Us Part IEvil West
19The Dark Pictures Anthology: The Devil In MeHorizon Forbidden West
20WWE 2K22Ratchet & Clank: Rift Apart

ABD/Kanada Avrupa
1Call of Duty: Modern Warfare IICall of Duty: Modern Warfare II
2God of War RagnarökGod of War Ragnarök
3FIFA 23FIFA 23
4The Last of Us Part IIThe Last of Us Part II
5Madden NFL 23Grand Theft Auto V
6NBA 2K23God of War
7God of WarMinecraft
8Red Dead Redemption 2Red Dead Redemption 2
9Grand Theft Auto VThe Forest
10MinecraftNBA 2K23
11Need for Speed HeatNeed for Speed Payback
12EA Sports UFC 4Need for Speed Heat
13MLB The Show 22EA Sports UFC 4
14The ForestStar Wars Jedi: Fallen Order
15Need for Speed PaybackA Way Out
16theHunter: Call of the WildGang Beasts
17Gang BeastsFar Cry 3: Classic Edition
18Marvel's Spider-Man: Miles MoralesF1 22
19Horizon Forbidden WestThe Witcher 3: Wild Hunt
20Ghost of Tsushima DIRECTOR'S CUTARK: Survival Evolved

ABD/Kanada Avrupa
1Beat SaberSUPERHOT VR
2Job SimulatorBeat Saber
3Creed: Rise to GloryJob Simulator
4SUPERHOT VRCreed: Rise to Glory
5Arizona SunshineArizona Sunshine
6The Elder Scrolls V: Skyrim VRSkyworld
7NFL ProERA '22Batman: Arkham VR
8Batman: Arkham VRThe Elder Scrolls V: Skyrim VR
9SkyworldThe Walking Dead: Saints & Sinners
10PlayStation VR WorldsPlayStation VR Worlds

ABD/Kanada Avrupa
1Call of Duty: Warzone 2.0Call of Duty: Warzone 2.0
2Overwatch 2Overwatch 2
3FortniteThe Sims 4
4The Sims 4Fortnite
5Fall GuysFall Guys
6Apex LegendsRocket League
7Rocket LeagueeFootball 2023
8MultiVersusApex Legends
9Genshin ImpactRumbleverse
10eFootball 2023MultiVersus
Yakupcan Aydemir
Yakupcan Aydemir
Espor ve Oyun Editörü Haberler.com - Gamegar

PlayStation VR2 PlayStation 4 Playstation Gamegar Haberler

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