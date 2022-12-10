PlayStation Kasım 2022'nin en çok indirilen oyunları açıklandı

Sony Interactive Entertainment'ın İçerik İletişim Kıdemli Uzmanı Gillen McAllister'ın PlayStation Blog'da yayınladığı rapora göre PlayStation mağazasında Avrupa ve Amerika kullanıcılarının Kasım ayında en çok indirdiği PS5, PS4 ve PS VR oyunları açıklandı.
PlayStation 5 konsollarında Amerika/Kanada ve Avrupa'da en çok indirilen oyun God of War Ragnarök olurken Call of Duty Modern Warfare 2, her iki bölgede de 2. sıraya yerleşti. PlayStation 4 konsolunda ise durum tam tersi oldu. Amerika/Kanada ve Avrupa'da en çok indirilen oyun Call of Duty Modern Warfare 2 olurken God of War Ragnarök, her iki bölgede de ikinci sırada yer aldı.
Kasım ayında PS5, PS4, PSVR ve F2P için en çok indirilenleri açıklamanın zamanı geldi. God of War Ragnarök, Call of Duty: Modern Warfare II'nin PS4 listelerinde benzer bir galibiyet elde etmesiyle ABD ve Avrupa'da PS5 için en üst sırayı alırken Warzone 2.0, F2P listelerinde en yüksek ödülleri aldı.