PlayStation Kasım 2022'nin en çok indirilen oyunları açıklandı

Sony Interactive Entertainment'ın İçerik İletişim Kıdemli Uzmanı Gillen McAllister'ın PlayStation Blog'da yayınladığı rapora göre PlayStation mağazasında Avrupa ve Amerika kullanıcılarının Kasım ayında en çok indirdiği PS5, PS4 ve PS VR oyunları açıklandı.

PlayStation 5 konsollarında Amerika/Kanada ve Avrupa'da en çok indirilen oyun God of War Ragnarök olurken Call of Duty Modern Warfare 2, her iki bölgede de 2. sıraya yerleşti. PlayStation 4 konsolunda ise durum tam tersi oldu. Amerika/Kanada ve Avrupa'da en çok indirilen oyun Call of Duty Modern Warfare 2 olurken God of War Ragnarök, her iki bölgede de ikinci sırada yer aldı.

PLAYSTATION KASIM 2O22 EN ÇOK İNDİRİLEN OYUNLAR

Kasım ayında PS5, PS4, PSVR ve F2P için en çok indirilenleri açıklamanın zamanı geldi. God of War Ragnarök, Call of Duty: Modern Warfare II'nin PS4 listelerinde benzer bir galibiyet elde etmesiyle ABD ve Avrupa'da PS5 için en üst sırayı alırken Warzone 2.0, F2P listelerinde en yüksek ödülleri aldı.

PS5 OYUNLARI

ABD/Kanada Avrupa 1 God of War Ragnarök God of War Ragnarök 2 Call of Duty: Modern Warfare II Call of Duty: Modern Warfare II 3 Madden NFL 23 FIFA 23 4 NBA 2K23 Grand Theft Auto V 5 FIFA 23 Cyberpunk 2077 6 Grand Theft Auto V Star Wars Jedi: Fallen Order 7 Sonic Frontiers NBA 2K23 8 Gotham Knights Sonic Frontiers 9 Marvel's Spider-Man: Miles Morales It Takes Two 10 Cyberpunk 2077 Gotham Knights 11 Star Wars Jedi: Fallen Order The Dark Pictures Anthology: The Devil In Me 12 Ghost of Tsushima DIRECTOR'S CUT Goat Simulator 3 13 Horizon Forbidden West Police Simulator: Patrol Officers 14 Ratchet & Clank: Rift Apart GRAN TURISMO 7 15 Evil West Marvel's Spider-Man: Miles Morales 16 Police Simulator: Patrol Officers Resident Evil 3 17 GRAN TURISMO 7 F1 22 18 The Last of Us Part I Evil West 19 The Dark Pictures Anthology: The Devil In Me Horizon Forbidden West 20 WWE 2K22 Ratchet & Clank: Rift Apart

PS4 OYUNLARI

ABD/Kanada Avrupa 1 Call of Duty: Modern Warfare II Call of Duty: Modern Warfare II 2 God of War Ragnarök God of War Ragnarök 3 FIFA 23 FIFA 23 4 The Last of Us Part II The Last of Us Part II 5 Madden NFL 23 Grand Theft Auto V 6 NBA 2K23 God of War 7 God of War Minecraft 8 Red Dead Redemption 2 Red Dead Redemption 2 9 Grand Theft Auto V The Forest 10 Minecraft NBA 2K23 11 Need for Speed Heat Need for Speed Payback 12 EA Sports UFC 4 Need for Speed Heat 13 MLB The Show 22 EA Sports UFC 4 14 The Forest Star Wars Jedi: Fallen Order 15 Need for Speed Payback A Way Out 16 theHunter: Call of the Wild Gang Beasts 17 Gang Beasts Far Cry 3: Classic Edition 18 Marvel's Spider-Man: Miles Morales F1 22 19 Horizon Forbidden West The Witcher 3: Wild Hunt 20 Ghost of Tsushima DIRECTOR'S CUT ARK: Survival Evolved

PS VR OYUNLARI

ABD/Kanada Avrupa 1 Beat Saber SUPERHOT VR 2 Job Simulator Beat Saber 3 Creed: Rise to Glory Job Simulator 4 SUPERHOT VR Creed: Rise to Glory 5 Arizona Sunshine Arizona Sunshine 6 The Elder Scrolls V: Skyrim VR Skyworld 7 NFL ProERA '22 Batman: Arkham VR 8 Batman: Arkham VR The Elder Scrolls V: Skyrim VR 9 Skyworld The Walking Dead: Saints & Sinners 10 PlayStation VR Worlds PlayStation VR Worlds

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