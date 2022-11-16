Konami'nin geliştiriciliğini yaptığı eFootball 2022 Mobile veya eski adıyla PES 2022 Mobile'a gelen 2.2.0 güncellemesi ile sunucular bakıma girdi. 15 Kasım Salı günü başlayan PES 2022 Mobile sunucu bakımı en zaman bitecek? Detayları haberimizde…

Konami'nin internet sitesinde yapılan duyurular ile 15 Kasım Salı günü eFootball 2023 için 2.2.0 sürümü yayınlanacak. Yeni güncelleme ile beraber sunucuların bakıma gireceğini açıklayan Konami, sunucu bakımının ne zaman biteceğini de açıkladı. Peki, PES 2022 Mobile sunucu bakımı ne zaman bitecek? Efootball 2022 Mobile sunucu bakımı ne zaman bitecek? İşte detaylar…

PES 2022 SUNUCU BAKIMI NE ZAMAN BİTECEK?

15 Kasım Salı günü başlayan Sunucu bakımı 16 Kasım Çarşambaya kadar sürmesi planlanıyor. 2.2.0 güncellemesini 21 Kasım Pazartesi saat 01.59'a kadar güncellemeyi yükleyen tüm kullanıcılara, "sürekli desteğiniz nedeniyle minnettarlığımızı göstermek için bir Tesadüfi Anlaşma vereceğiz".

Güncellemeyi (2.2.0 sürümü) yükledikten sonra Tesadüfi Anlaşmayı almak için 21 Kasım 2022 01.59'a (UTC) kadar oyuna giriş yaparak Gelen Kutunuza erişin.

Tesadüfi Anlaşma, güncelleme (2.2.0 sürümü) yayınlandıktan sonra 24 Kasım 2022 01.59'a (UTC) kadar kullanılabilir.

PES 2022 MOBILE 2.2.0 GÜNCELLEMESİ

Yeni bir güncelleme dosyası (2.2.0 sürümü) 16/11/2022 tarihinde mevcut olacak.

Ayrıntılar için aşağıya göz atabilirsiniz.

Ek Özellikler

Tamamlanan maç sayısına göre ödüllerin verileceği yeni bir oyun içi ödül sistemi olan "Maç Bileti".

Oyuncularla sözleşme imzalamanın yeni bir yolu olan "Standart Oyuncu Biletleri".

Mücadele Etkinliklerinde YZ'ye Karşı maçlar.

Oyuncular artık Özgün Takım Mücadele Etkinliklerinde takım değiştirebilir.

Rüya Takım Mücadele Etkinliklerine oyuncu başvurusu ile ilgili "Etkinlik Koşulları".

Yeni eFootball™ kullanıcıları için "Başlangıç Görevleri".

"Görevler" menü düzeninde değişiklikler ve daha fazlası.

"Yarı Otomatik" İmleç Değişikliği seçeneği.

İmleç Değişikliği "Yardımlı" olarak ayarlandığında imleç, daha sık bir şekilde otomatik olarak değişir.

Milli Takımlardaki kayıtlı oyuncu sayısında değişiklikler.

[Standart Oyuncu Listesi] için daha fazla filtre seçeneği.

Yeni görüntüleme dilleri (Felemenkçe/İsveççe/Yunanca).

Güncellemeler ve Eklemeler

Oyun içi varlıkların ve diğer verilerin taşınması süreci, sürüm güncellemesini yükledikten sonra oyunun ilk açılışında gerçekleştirilecek.

Ayrıca aşağıdaki veriler de güncellendi:

Takım verileri

Oyuncu fotoğrafları, grafikleri ve verileri

Menajer fotoğrafları ve verileri

Formalar

Stadyum grafikleri

Kramponlar

Anlatım

Fotoğraflar

Oynanış Düzeltmeleri ve Ayarlamaları

Top Sürme

Normal top sürme ile Deparla Top Sürme arasında geçiş yaparken verilen yanıtta geliştirmeler yapıldı.

Normal top sürme ile Deparla Top Sürme arasında değişiklik yaparken yön girdilerinin daha doğru yansıtılmasını sağlayacak düzenlemeler yapıldı.

Deparla Top Sürme sırasında dar açılı dönüşler için uygulanan eylemsizlik azaltıldı.

Top sürerek bir rakibi geçerken oyuncunun temas kurup düşme ihtimalini düşürecek şekilde düzenlemeler yapıldı.

Keskin Dokunuş yaparken topla buluşmaların akıcı bir şekilde uygulanamamasına neden olan sorun düzeltildi.

Top sürme sırasında geniş açılı bir dönüş denemesinin hemen ardından bir vurma komutu uygulandığında vurmanın daha kolay gerçekleştirilmesini sağlayan düzenlemeler uygulandı.

Dudak Uçuklatan Pasların rakip oyuncular yakındayken tetiklenmesinin zor olmasına neden olan sorun düzeltildi.

Pas Verme

Genel olarak alçak pasların hızı artırıldı.

Alçak paslar için imlecin daha uygun bir takım arkadaşına geçmesini sağlayacak düzenlemeler yapıldı.

Rakip oyuncuların yakınında daha uygun bir vuruş hareketinin başlatılmasını sağlayacak düzenlemeler yapıldı.

Ara pasları için pasların, takım arkadaşının daha kolay karşılayabileceği bir konuma atılmasını sağlayacak düzenlemeler yapıldı.

Oyuncu, topa ulaşan ilk kişi olsa bile boşta kalan toplarda vuruşların ve pasların gerçekleştirilememesine neden olan sorun düzeltildi.

Şut Çekme

"Dalan Şutlar" veya "Yükselen Şut" Oyuncu Becerisine sahip oyunculara, bu şut denemelerin daha isabetli olmasını sağlayacak geliştirmeler uygulandı.

Top havadayken bir şut denemesi yapıldığında hem normal şutun hem de Dudak Uçuklatan Şutun alçalan bir eğime sahip olmasını sağlayacak düzenlemeler yapıldı.

Arka çaprazdan gelen alçaktan paslarda gelişine şutların isabetine geliştirmeler uygulandı.

Boş bir kale karşısında bir şut denemesi yapıldığında kaleyi bulan şut oranının daha yüksek olmasını sağlayacak düzenlemeler yapıldı.

Defans

İmlecin, savunma durumlarında daha uygun bir oyuncuya geçmesini sağlayacak düzenlemeler yapıldı.

Yüksek paslar ve savunma müdahaleleri gibi havadan gelen toplara karşı savunma yapıldığı durumlarda imlecin daha uygun bir oyuncuya geçmesini sağlayacak düzenlemeler yapıldı.

Savunma durumlarında Yakından Takip Et sırasında yön girdilerinin tamamen yansıtılmaması sorunu düzeltildi.

Köşe vuruşu sırasında adam markajı yapan oyuncuların gelen topa yeterli müdahale yapamaması sorunu düzeltildi.

Köşe vuruşu kullanıldıktan hemen sonra savunma oyuncularının doğal olmayan bir şekilde kaleden uzaklaşmasına neden olan sorun düzeltildi.

Kaleci

Penaltı vuruşlarında kalecilerin hızlı şutları veya kalenin kenarına doğru yapılan şutları kurtararak kaleden uzaklaştırmasını kolaylaştıracak düzenlemeler uygulandı.

Diğer Oynanış İyileştirmeleri

Duvar Pası (İleriye) sırasında ileri doğru koşu yapan oyuncunun gereksiz yere yavaşlamamasını sağlayacak düzenlemeler yapıldı.

İleri koşular yapan takım arkadaşlarının ofsayt çizgisini ve topa sahip olan oyuncunun vücut konumunu hesaba katarak yeterince yavaşlamayı veya sabit kalmayı seçmesini sağlayacak düzenlemeler yapıldı.

Takım Oyun Tarzı "Açıkta" için oyuncuların pozisyonlarının takım arkadaşlarının fazla ileri giderek kontra ataklara mahal vermesini engelleyecek şekilde olmasını sağlayacak düzenlemeler yapıldı.

Oyuncuların konumlarına, Oyun Planında orta sahada konumlandırılmış oyuncuların geniş bir konuma geçme ihtimalini düşüren düzenlemeler yapıldı. Aynı şekilde kanatlara yerleştirilmiş oyuncuların açık bir konumda kalma ihtimali de artırıldı.

Orta sahadaki takım arkadaşlarının açık bir alanda pozisyon bulmasının daha kolay olmasını sağlayacak düzenlemeler yapıldı.

Beklerin savunmadayken ayarlanan Takım Oyun Tarzına ve konumlarına uygun bir şekilde yeterli sıklıkla paralel koşular yapmayı denemesini sağlayacak düzenlemeler yapıldı.

Çapraz arkadan yapılan müdahaleler gibi görünüşte kural dışı olan omuz müdahalelerinin faul olarak tespit edilmemesine neden olan hata düzeltildi.

Taç atışlarında sahanın diğer tarafındaki takım arkadaşlarının topu karşılama fırsatı elde etmek için saha boyunca koşmasına neden olan hata düzeltildi.

Oyuncuların, takım arkadaşlarından ve gelen atışlardan yeterli derecede kaçınmasını sağlayacak düzenlemeler yapıldı.

Aşağıda Gösterilen Hataların Azaltılması veya Ortadan Kaldırılması İçin Uygulanan Genel Düzeltmeler

Bir hata nedeniyle uygulama çökebiliyor.

Köşe vuruşları sırasında Ekran Değştr düğmesine art arda basmak, düğmenin yanıt vermemesine yol açıyor.

Kesintisiz yeniden başlatmalar sırasında duraklat düğmesine basmak oyunu duraklatmıyor.

Kesintisiz kale vuruşları sırasında Pozisyon Değişimi düğmesi, kaleci topu yerleştirmeden önce hatalı bir şekilde aktif olarak gösteriliyor.

Gol attıktan sonra Oyuncu Kartı, cihazın ekran oranı nedeniyle istenen görüntü konumunda gösterilmeyebiliyor.

Bir gol attıktan sonra gösterilen Oyuncu Kartının grafikleri bozuluyor.

[eFootball™ World] > [Takımım] > [Formalar] bölümünde gösterilen Formalar tutarlı değil.

[eFootball™ World] > [Özgün] kısmında gösterilen Etkinliklerde, Milli Takımlar için kaydedilebilir yedeklerin sayısı 15 yerine 7.

Deneme Maçında maç öncesi Oyun Planında "Oyuncuları Otomatik Seç" işlemini yaparken kadro dışı oyuncular ilk on bire veya yedeklere yerleştirilebiliyor ve tekrar kadro dışı yedeklere alınamıyor.

[eFootball™ World] > [Özgün] kısmındaki Etkinliklerde oyuncuların forma numaraları, resmi forma numaralarından farklı olabiliyor.

Maç sonu Kazanılan DP ekranında İlerleme Puanı atama işlemi gerçekleştirilirken ekranın sağ üst köşesindeki Puanlar gösterilmeyebiliyor.

Bir Arkadaş Maçının eşleştirme işlemi iptal edildikten sonra alakasız bir uyarı mesajı gösterilebiliyor.

Arkadaş Maçında bir Maç Odasını kapattıktan sonra alakasız bir mesaj görüntülenebiliyor.

Seviye Antrenmanı Eğitiminde turuncu işaret, Seviye Antrenmanını tamamladıktan sonra bile kaybolmuyor.

Bir Paket satın aldıktan sonra "Hedef Tamamlandı" mesajı, ilgili Hedef tamamlanmamış olmasına rağmen hatalı bir şekilde gösterilmektedir.

Belirli ekranlarda, ekranın üstünde gösterilen başlık, içerikle eşleşmiyor.

Global İyileştirmeler