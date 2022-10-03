Oyun Teklifiyle Gelen Kojima Google Tarafından Reddedilmiş

Yakın zamanda paylaşılan bir rapora göre efsanevi oyun yönetmeni Hideo Kojima Google ile görüşerek özel bir oyun projesi sunmuş. Google ise bu teklifi reddederek Kojima'yı geri çevirmiş.

Kojima oyun dünyasının en popüler isimlerinden birisi. Bugüne kadar yaptığı oyunlarla oyuncuları kendine hayran bırakan ve adından bolca söz ettiren yetenekli yönetmenin her hamlesi sevenleri tarafından izleniyor ve bir sonraki adımının ne olacağı herkes tarafından merak ediliyor. Yakın zamanda paylaşılan bir rapor da oyuncuları bu açıdan oldukça meraklandırdı.

9to5Google tarafından paylaşılan rapora göre Kojima, Google Stadia'ya tek kişilik bir oyun projesiyle gitmiş. Fakat Stadia'nın genel müdürü Phil Harrison, tek kişilik oyunların artık oyun sektöründe rağbet görmediğini ve yeterince para kazandırmadığını düşünerek Kojima'yı geri çevirmiş. Böylece oyun da rafa kalkmış.

Yakın zamanda Stadia'nın başına gelenler düşünüldüğünde insan bu anlaşmanın gerçekleşmemesinin Kojima için daha bile iyi olduğunu düşünebilir. Yıllar boyunca alınan yanlış kararlar ve bir türlü oturaklı bir sisteme yerleştirilememesi, sonunda Stadia'nın sonunu getirdi. Google yaptığı açıklamada Stadia'nın kapatılacağını ve kullanıcıların Stadia için yaptığı harcamaların da geri ödeneceğini duyurdu. Yapılan açıklamalarla beraber bulut oyun tarafının en önemli ve potansiyeli büyük isimlerinden birisi tarihe karışıyor.

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Kojima Stadia tarafından reddedilmiş olsa da oyun yapmaya ve farklı denemelerde bulunmaya devam ediyor. Yönetmen en son Xbox sunumunda boy göstermiş ve Microsoft ile beraber çalışacaklarını söylemişti. Bunun yanı sıra Death Stranding'de ana karakteri canlandırmış olan Norman Reedus da devam oyununun geliştirilmeye başlandığını ve yolda olduğunu söylemişti. Bununla beraber Kojima'nın şu an ne üstünde çalıştığı resmi olarak duyurulmadı. Gözler yönetmenin yapacağı bir sonraki hamleyi izliyor.