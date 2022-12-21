Overwatch World Cup 2023'te geri dönüyor

Yaklaşık üç yıllık bir aranın ardından Overwatch World Cup'ın 2023'te eri döneceği ve rekabetin her zamankinden daha büyük olacağı, Blizzard tarafından resmen duyuruldu.

Blizzard'ın sevilen nişancı oyunu Overwatch, üç yılın ardından Dünya Kupası turnuvasına kavuşacak. Pandemi nedeniyle 2020'de ara verilen Overwatch World Cup, 2023 yılında tekrardan sahne alacak.

OVERWATCH WORLD CUP GERİ DÖNÜYOR

En son 2019 yılında düzenlenen Overwatch World Cup, Amerika Birleşik Devletleri'nin Kaliforniya eyaletinde düzenlenmişti ve 90 bin dolar ödül havuzlu turnuvanın galibiyeti Amerika olmuştu. Ocak ayında 2023 Overwatch World Cup'ta yarışacak 36 ülke ve bölgeler açıklanacak.

Şubat ayında Overwatch World Cup Trails'ı kazanan oyunculara takımlarının seçmelerinde doğrudan bir yer kazandıracak. Oyuncular yine de Mart ayında yapılacak düzenli seçmelere kayıt yapabilecekler. Düzenli seçmeler ise Elmas ve üstü bir Rekabetçi Derece gereksinimine sahip olacak.

Haziran ayında, takım kadroları kesinleştikten sonra, Overwatch Dünya Kupası elemelerinin, turnuvanın bir sonraki aşaması için 36 takımın 16'ya indirilmesiyle bölgesel çevrimiçi yarışma yoluyla gerçekleşmesi planlanıyor. Bu 16 takım daha sonra 2019'dan bu yana ilk Dünya Kupası şampiyonunu belirlemek için 2023 sonbaharında bir LAN ortamında kıyasıya mücadele edilecek.