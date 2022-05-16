NVIDIA RTX 4000 serisi ekran kartlarının çıkış tarihi açıklandı - Haberler

Teknoloji devleri arasında yer alan NVIDIA, her iki senede bir yeni nesil ekran kartı piyasaya sürüyor. En son 2020 yılında RTX 3000 serisini piyasaya süren Nvidia, yeni nesil RTX 4000 serisi için lansmanı yapmaya hazırlanıyor.

ÜÇÜNCÜ ÇEYREKTE PİYASAYA SÜRÜLECEK

Yeni nesil RTX 4000 serisinin lansmanı için 2022'nin üçüncü çeyreğinin başlarında yapılacağı düşünülüyor. Nvidia'nın Temmuz veya Ağustos ayında düzenlenecek bir etkinlik ile tanıtılacağı sızdırıldı.

MUHTEMEL MARKET ÇIKIŞ TARİHİ

Ada Lovelace ekran kartlarının bu yılın Temmuz veya Ağustos ayında duyurulacağı bilinmesine karşın, satışa ne zaman sunulacağı bilinmiyor, ancak bir önceki seriye göre bakacak olursak en fazla birkaç hafta sonra marketlerde yer alacağı tahmin ediliyor.

Ada Lovelace ekran kartlarının muhtemelen GeForce RTX 4090, RTX 4080 ve RTX 4070'in aynı anda piyasaya sürülmesiyle yapılandırılmış bir sürüm döngüsü izleyecek. Sırasıyla 24 GB, 16 GB ve 12 GB ekran belleği olacağı biliniyor.

ELEKTRİK CANAVARI OLABİLİR

Ayrıca bunlara ek olarak ise RTX 4000 serisinin bir elektrik canavarı olacağı da tartışılıyor. Son birkaç aydaki iddialara göre yeni nesil ekran kartlarında 600W ile 900W arasında değişeceği söyleniyor.