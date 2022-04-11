Nvidia'nın sanal fotoğrafçılık yarışmasını Red Dead Redemption 2 görseli kazandı

1 Nisan tarihinde İngiltere'de başlayan Londra Oyun Festivali, dün sona erdi. Etkinliğin bir parçası olarak ise, yılın Sanal Fotoğrafçısı yarışmasının kazananı büyüleyici atmosferiyle sizi doğasının içerisine çeken Red Dead Redemption 2 kazandı.

Joe Menzies tarafından çekilen Red Dead Redempiton 2 ekran görüntüsü Yılın En İyi Sanal Fotoğrafçısı ödülünü kazandırttı. Ghostwire: Tokyo, Horizon Forbidden West, Batman: Arkham Knight, Ghost of Tsushima ve daha fazlasının bulunduğu yarışmada ödül RDR2'ye gitti.

İngiltere'de düzenlenen Londra Oyun Festivali önümüzdeki sene tekrardan yapılması planlanıyor. Festivalin direktörü Michael French, yaptığı açıklamada, gelecek yılın çekimlerini dört gözle beklediğini ve yarışmanın Nisan 2023'te tekrarlanacağını doğruladı.