Nvidia'nın sanal fotoğrafçılık yarışmasını Red Dead Redemption 2 görseli kazandı - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

SAĞLIK

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Nvidia'nın sanal fotoğrafçılık yarışmasını Red Dead Redemption 2 görseli kazandı

Haberler.com - Yakupcan Aydemir - Gamegar
 - Güncelleme:
Nvidia'nın sanal fotoğrafçılık yarışmasını Red Dead Redemption 2 görseli kazandı

Londra Oyun Festivali'nde Yılın Sanal Fotoğrafı ödülü Red Dead Redempiton 2'de çekilen bir ekran görüntüsüne layık görüldü.

1 Nisan tarihinde İngiltere'de başlayan Londra Oyun Festivali, dün sona erdi. Etkinliğin bir parçası olarak ise, yılın Sanal Fotoğrafçısı yarışmasının kazananı büyüleyici atmosferiyle sizi doğasının içerisine çeken Red Dead Redemption 2 kazandı.

Joe Menzies tarafından çekilen Red Dead Redempiton 2 ekran görüntüsü Yılın En İyi Sanal Fotoğrafçısı ödülünü kazandırttı. Ghostwire: Tokyo, Horizon Forbidden West, Batman: Arkham Knight, Ghost of Tsushima ve daha fazlasının bulunduğu yarışmada ödül RDR2'ye gitti.

Discord sunucumuza katılmak için buraya tıklayınız

Nvidia'nın sanal fotoğrafçılık yarışmasını Red Dead Redemption 2 görseli kazandı

İngiltere'de düzenlenen Londra Oyun Festivali önümüzdeki sene tekrardan yapılması planlanıyor. Festivalin direktörü Michael French, yaptığı açıklamada, gelecek yılın çekimlerini dört gözle beklediğini ve yarışmanın Nisan 2023'te tekrarlanacağını doğruladı.

Nvidia'nın sanal fotoğrafçılık yarışmasını Red Dead Redemption 2 görseli kazandı

Nvidia'nın sanal fotoğrafçılık yarışmasını Red Dead Redemption 2 görseli kazandı

Nvidia'nın sanal fotoğrafçılık yarışmasını Red Dead Redemption 2 görseli kazandı

Yakupcan Aydemir
Yakupcan Aydemir
Gamegar Editörü Haberler.com - Gamegar

Red Dead Redemption 2, Red Dead Redemption, Rockstar Games, Gamegar,, Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title