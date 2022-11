NCSoft Project LLL Kod Adlı MMOFPS Oyununu Duyurdu

NCSoft Project LLL kod adlı yeni MMOFPS oyununu duyurdu. Kod adı ile tanıtılan oyun için bir oynanış fragmanı yayımlandı.

Güney Koreli oyun devi NCSOFT bir süredir üzerinde çalıştığı yeni MMOFPS oyununu gözler önüne serdi. Project LLL kod adıyla tanıtılan oyun için bir oynanış fragmanı yayımlandı. Dokuz dakikalık video ise bilim kurgu temalı nişancı oyunundan çatışma sahneleri gösteriyor.

Yayıncının resmi internet sitesi üzerinde yayımlanan makale ise geliştirici ekibin vizyonuna odaklanıyor. Projenin liderliğini üstlenen Seeder Jaehyun Bae ise oyunun FPS elementlerini nasıl kullandığını dile getirdi.

"Oyunlarda nişancı türü bölgeyi, objeleri, saklanacak yerleri ve rakibe karşı üstünlük sağlayacak noktaları anlamak ile ilgili. Çünkü üç boyutlu bir mekanı nasıl idrak ettiğiniz karar verme yetilerinizi doğrudan etkiliyor."

Bae bunun yanı sıra MMO bileşenlerinin FPS elementleri ile nasıl çalıştığından da bahsetti. LLL kod adlı oyunun 30 kilometrelik bir alanı kesintisiz bir şekilde tek bir çevreye bağlayabildiklerinin sözlerine ekledi. Geliştirici oyunun devasa dünyasında hiçbir kesinti yaşanmaması için üst düzey işleme teknolojileri kullandığını belirtti.

Project LLL'nin geliştirme sürecinde liderlik yapan Bae, oyunun geliştirme sürecinde pek çok farklı bilim kurgu eserinden ilham aldıklarını dile getirdi. Güney Kore merkezli geliştirici ekip yeni MMOFPS üzerinde çalışırken Vakıf (Foundation), Dune, Blade Runner ve Total Recall gibi eserlerden ilham aldıklarını paylaştı. 2024 yılında çıkış yapması beklenen oyunun dünyası Yüksek Kuledeki Adam (The Man in the High Castle) eserlerinden etkilendiğini belirtti.

Bu bağlamda oyunun Güney Kore'nin başkenti Seul'de geçeceğini not etmekte fayda var. Fakat oyunun hikayesinde 23.yüzyıl Seul'u ile ile 10.yüzyılın Bizans İmparatorluğu'nun yer alacağı belirtildi. Paylaşılan oynanış videosunda robotik arayüzün İstanbul'un eski adı olan Constantinople isminin telaffuz edildiği duyulabiliyor.

NCSoft Project LLL kod adlı oyunun 2024 yılında bilgisayar ve konsollar üzerinde çıkış yapmasını hedefliyor.