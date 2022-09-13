NBA 2K23 Arcade Edition, Apple Arcade'e Geliyor

NBA 2K23 Arcade Edition sürümü, Apple Arcade aracılığı ile herhangi bir oyun içi satın alım olmadan oynanabilecek.

Nba 2k23 Arcade Edition sürümü, Apple Arcade aracılığı ile herhangi bir oyun içi satın alım olmadan oynanabilecek.

Nba 2k23, Apple Arcade ile oynanabilmesini sağlayan Arcade Edition sürümü ile 18 Ekim 2022 tarihinde oyuncularla buluşacak. Oyun çok oyunculu oyun modlarıyla beraber Quick Match, My Career ve NBA 2K oyunlarında sevdiğimiz birkaç diğer oyun modunu da barındıracak.

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Nba 2k23 Arcade Edition aynı zamanda The Greatest adında özel bir oyun moduyla geliyor. Tüm zamanların en iyi 20 NBA oyuncusunun yer aldığı bu yeni ve özel oyun modu, NBA 2K serisinin "gerçek bir mobil deneyimi" olmasını sağlayacak. Oyunun kapağında gördüğümüz Kevin Brooker ile birlikte Michael Jordan, Shaquille O'Neal ve hatta Kareem Abdul-Jabbar gibi unutulmaz isimlerin yer aldığı bu oyun modu, otantik bir NBA deneyimini yakalamak için NBA dünyasındaki ünlü spikerlerin oyunu seslendirmesiyle taçlandırılacak.

Nba 2k23 Arcade Edition Nasıl Satın Alınır?

Oyunu tek seferde satın alıp oynayamıyorsunuz maalesef, Apple Arcade'in aylık abonelik sistemi ile oyuna erişebiliyorsunuz. Apple Arcade aylık 34.99 TL'lik bir abonelik fiyatına sahip, ancak NBA 2K23 Arcade Edition oynayabilmek için oyun içi herhangi bir satın alım yapmanız gerekmeyecek. Abonelik isteyen bir uygulama aracılığı ile oynadığınız için birçok mobil oyunlarda sinirimizi bozan reklamlar da olmayacak.

Apple Arcade hizmetini ilk defa deneyecek olanlara ise Apple iki farklı güzellik sunuyor. Eğer yeni bir Apple ürünü aldıysanız Apple Arcade hizmetini 3 ay boyunca ücretsiz kullanabiliyorsunuz, ya da abonelik sistemine ilk defa girecekseniz ilk ayınızı ücretsiz olarak deneyebiliyorsunuz.