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MultiVersus, Temmuz ayının en çok satan oyunu olarak Elden Ring'i geride bıraktı

Gamegar Haberleri

MultiVersus, Temmuz ayının en çok satan oyunu olarak Elden Ring'i geride bıraktı

Warner Bros. Games'in oynaması ücretsiz olarak yayınladığı dövüş oyunu MultiVersus, NPD satış raporuna göre, Temmuz ayının en yüksek hasılat yapan oyunu MultiVersus oldu. Oyunun ücretsiz olmasına rağmen satış rakamlarında Elden Ring'i geride bıraktı.

NPD'nin aylık olarak yayınladığı raporlarda geçtiğimiz aylarda ilk sırada yer alan Elden Ring, Temmuz ayı itibariyle ikinci sıraya geriledi. İlk sıraya ise Warner Bros. Games'in ücretsiz oyunu MultiVersus yerleşti.

MULTIVERSUS'TAN BİR BAŞARI DAHA

Temmuz ayından önce Elden Ring, Şubat ayında piyasaya sürülmesinden bu yana beş ayın dördünde en çok satan oyun olmuştu, ancak Temmuz ayı itibariyle Elden Ring, MultiVersus'un gerisine düştü. MultiVersus'un açık betada olmasına rağmen sadece Steam'de anlık 150 bin oyuncu, 10 milyon kullanıcıya ulaşması Warner Bros. Games için büyük bir başarı oldu. Şimdi ise bu başarıya bir yenisi eklendi.

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MultiVersus, Temmuz ayının en çok satan oyunu olarak Elden Ring'i geride bıraktı

NPD'nin raporuna göre Temmuz 2022'ni en çok satan oyunu MultiVersus oldu. Listenin devamında sırasıyla Elden Ring ve LEGO Star Wars: The Skywalker Saga yer aldı. İşte Temmuz ayının en çok satan 10 oyunu:

  1. MultiVersus
  2. Elden Ring
  3. LEGO Star Wars: The Skywalker Saga
  4. Xenoblade Chronicles 3*
  5. Call of Duty: Vanguard
  6. MLB: The Show 22^
  7. Mario Kart*
  8. Digimon Survive
  9. Minecraft
  10. F1 22

* Dijital satışlar dahil edilmemiştir

^ Xbox & Switch dijital satışları dahil edilmemiştir

Yakupcan Aydemir
Yakupcan Aydemir
Espor ve Oyun Editörü Haberler.com - Gamegar

MultiVersus Elden Ring Gamegar Haberler

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