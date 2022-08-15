MultiVersus Black Adam ve Stripe ile Karakter Envanterini Genişletecek

Multiversus Black Adam ve Stripe ile karakter envanterini genişletmeye hazırlanıyor. Oyun dünyasını kasıp kavuran platform-dövüş türündeki yapım yeni karakterleri yakında bünyesine ekleyecek.

Multiversus pek çok farklı kurgusal evrenden ikonik yüzleri tek bir bünyede topluyor. Batman'den LeBron James'e kadar farklı karakterlere hayat veren oyun başarılı dövüş mekanikleri ile öne çıkıyor. Karakterlerin ikonik hareketler ile mücadele ettiği MultiVersus Black Adam ve Stripe ile toplamda 21 karakterlik bir listeye kavuşacak. Birinci sezon kapsamında Rick ve Morty ikilisi de MultiVersus arenalarında yerini alacak.

MultiVersus Sistem Gereksinimleri, Oyun Kaç GB?

Player First Games imzalı yapım aynı zamanda dereceli maçları, Battle Pass sistemini ve Arcade oyun modunu da bünyesine ekleyecek. 23 Ağustos'ta Rick ve Morty'den sonra DC Comics karakteri Black Adam da oynanabilir karakterler arasına katılacak. Geçtiğimiz süreçte Dwayne Johnson tarafından canlandırılan Black Adam, bu sefer MultiVersus sınırları içerisinde hayat bulacak ve oyundaki beşinci DC Comics karakteri olacak. Havalı süper kahraman Wonder Woman, Harley Quinn, Superman ve Batman arasına katılacak.