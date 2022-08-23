Mount and Blade 2: Bannerlord'un konsol çıkış tarihi açıklandı

TaleWorlds Entertainment'ın yaptığı yeni duyuru ile merakla beklenen Mount and Blade 2: Bannerlord'un konsollara çıkış yapacağını resmi olarak duyurdu ve Bannerlord'un konsol çıkış tarihini açıkladı.

TaleWorlds tarafından PC için geliştirilen strateji macera oyunu Mount & Blade II: Bannerlord için merakla beklenen haber verildi. Oyunun konsollar için çıkış tarihini geliştirici ekip resmi olarak duyurdu.

BANNERLORD PLAYSTATION VE XBOX'A GELİYOR

Mount and Blade 2: Bannerlord, 25 Ekim tarihinde PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One ve Xbox Series X|S için çıkış yapacak.

TaleWorlds Entertainment'ın CEO'su Armağan Yavuz'un yaptığı açıklamada, "Bu iki yıl uzun ve zorlu bir yol oldu. Bannerlord gibi devasa ve karmaşık bir oyunu pandeminin ortasında ve birden fazla platform için geliştirmek kolay bir iş değil – aralıksız ve özverili çalışmaları için ekibimizle inanılmaz gurur duyuyorum.

Zorluklara rağmen, geliştirme süreci aynı zamanda ödüllendirici de bir süreç oldu: Konsollar ve PC arasında başlangıçta beklemediğimiz sinerjiler, Bannerlord'un büyümesini ve diğer koşullarda olabileceğinden daha iyi olmasını sağladı. Oyunu, Warband'den beri konsollarda bizi destekleyen muhteşem topluluğumuzun beğenisine sunmak için sabırsızlanıyoruz." sözlerine yer verdi.