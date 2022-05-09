Ödüllü ve çok satan Monster Hunter serisinin son oyunu olan Monster Hunter Rise'da avcı olacak, yepyeni haritaları keşfedecek ve çeşitli silahları kullanarak yeni hikayenin bir parçası olan korkunç canavarları yeneceksiniz. Peki, Monster Hunter Rise sistem gereksinimleri neler? Monster Hunter Rise kaç GB? İşte detaylar…

MONSTER HUNTER RISE SİSTEM GEREKSİNİMLERİ NELER?

Monster Hunter Rise'ı en düşük ayarlarda oynayabilmeniz için i3 dördüncü nesil işlemci veya AMD FX 6100, 8 GB RAM ve NVIDIA GeForce GT 1030 veya Radeon RX 550'ye ihtiyaç duyulmaktadır.

Monster Hunter Rise Minimum Sistem Gereksinimleri

İşletim Sistemi: Windows 10 (64-bit)

İşlemci: Intel Core i3-4130 veya Core i5-3470 veya AMD FX 6100

Bellek: 8 GB RAM

Ekran Kartı: NVIDIA GeForce GT 1030 veya AMD Radeon RX 550

Depolama: 36 GB kullanılabilir alan

Monster Hunter Rise Önerilen Sistem Gereksinimleri

İşletim Sistemi: Windows 10

İşlemci: Intel Core i5-4460 veya AMD FX 8300

Bellek: 8 GB RAM

Ekran Kartı: NVIDIA GeForce GTX 1060 veya AMD Radeon RX 570

Depolama: 36 GB kullanılabilir alan

Monster Hunter Rise Kaç GB?

Monster Hunter Rise'ı oynayabilmeniz için en temel kurulum dahil PC'nizde 36 GB boş depolama alanı gerekmektedir.

MONSTER HUNTER RISE ÖZELLİKLERİ

Eşsiz ekolojilere sahip vahşi canavarlar

Farklı davranışlara sahip ve ölümcül derecede vahşi olan bir sürü canavarı avla. Geri dönen klasik canavarlardan Japon folklorundan esinlenilerek oluşturulan ejderha Magnamalo gibi yepyeni yaratıklara kadar pek çok canavarın yer aldığı bu oyunda hızlı düşünüp hızlı hareket etmen, canavarların benzersiz eğilimlerinde ustalaşman gerekiyor. Tabii ödül almak istiyorsan!

Silahını seç ve becerilerini sergile

Eşsiz oyun tarzları sunan, hem yakın hem de uzun menzilli 14 farklı silah türünü kullan. Yıkıcı Yüce Kılıç ile gücünü topla ve sert vur, zarif Uzun Kılıç ile canavarların işini bitirirken tarzını koru, hızlı Çift Bıçak ile ölümcül bir bıçak girdabına dönüş, cezalandırıcı Mızrak ile hücum et ya da Yay ve Arbalet ile uzaktan nişan al. Bunlar oyundaki silah türlerinden sadece bazıları. Yani sana uyan oyun tarzını bulacağına hiç şüphe yok.

Avlayarak, toplayarak ve üreterek besin zincirinin tepesine çık

Her canavar, yeni silahlar ve zırh üretmeni ve elindeki teçhizatı yükseltmeni sağlayan malzemeler kazandırır. Alana geri dön ve daha da vahşi canavarları avlayarak daha da iyi ödüller kazan! Herhangi bir Ekipman Kutusunda silahını istediğin zaman değiştirebilirsin, yani sınırsız olasılık var!

Tek başına avlan veya canavarları alt etmek için takım kur

Avcı Merkezi, en fazla dört oyuncunun bir araya gelerek hedefleri takım hâlinde yendikleri çok oyunculu görevler sunar. İster tek başına ister dört kişilik bir takım olarak ava çık, zorluk ölçeklendirmesi her zaman adil bir savaş olmasını sağlar.

Göz alıcı görseller, açılmış kare hızı ve diğer PC optimizasyonları

Bu oyunu inanılmaz sürükleyici bir canavar avı deneyimine dönüştüren 4K'ya varan çözünürlükte güzel grafiklerin, ultra geniş monitörler gibi özellikleri destekleyen HDR'nin ve açılmış kare hızının keyfini çıkar. Avcılar aynı zamanda yeni canavarların, görevlerin, teçhizatın ve daha fazlasının da yer aldığı çeşitli ücretsiz güncellemelere hemen erişim kazanacak.

Kamura Köyü'nde geçen heyecan verici yeni hikayenin keyfini çıkar

Bu sessiz sakin bölgede uzun zamandır Felaket korkusuyla yaşayan renkli köylüler var. Felaket, sayısız canavarın aynı anda köye saldırdığı feci bir olay. Son Felaket'in üzerinden 50 yıl geçtikten sonra köylülerle birlikte çalışarak bu zorlukla yüzleşmelisin.

Wirebug ile yeni avlanma eylemlerini deneyimle

Wirebug'lar, avcının alet takımının olmazsa olmazıdır. Fırlattıkları özel ipek, duvarları ve haritaları kapatmak için kullanılabilir, hatta oyundaki 14 silah türünün her birine özgü özel saldırıları gerçekleştirmek için de kullanılabilir.