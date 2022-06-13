Minecraft Legends ne zaman çıkacak? Minecraft Legends Mod mu?
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Mojang Studios'un geliştirip Xbox'ın yayıncılığını üstlendiği yeni aksiyon strateji oyunu Minecraft Legends'ın çıkış tarihi oyuncular tarafından araştırılmaya başlandı. Minecraft Overworld'ünü Nether'dan gelen istilacı düşmanlara karşı koruyacağınız aksiyon strateji oyunu Minecraft Legends'ın çıkış tarihi açıklandı. Peki, Minecraft Legends ne zaman çıkacak? Minecraft Legends konusu ne? Detayları haberimizde…
Mojang'ın yeni oyunu Minecraft Legends, yapılan inşa edebileceğiniz ve müttefiklerinizle Nether'dan gelen istilacı düşmanlarla savaşmaları için komuta edebileceğiniz bir strateji aksiyon oyunudur. Xbox & Bethesda etkinliğinde fragman ile duyurulan Minecraft Legends'ın çıkış tarihi de açıklandı. Peki, Minecraft Legends ne zaman çıkacak? Minecraft Legends'ın konusu ne? İşte detaylar…
Minecraft'ın yeni aksiyon ve strateji oyunu Minecraft Legends'ın 2023'te Xbox Game Pass, Xbox, Windows, Nintendo Switch, PlayStation ve Steam platformlarına çıkış yapacak.
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Minecraft Legends, Overworld'ün açgözlü domuz yavrularının istilasına karşı birleşme hikâyesini anlatan yepyeni bir oyundur. Efsaneye göre, sadece siz Overworld'ün çetelerini bir araya getirebilir ve evlerini savunmalarına yardımcı olabilirsiniz. Katılacağınız olaylar ne gerçek ne de kurgudur; bunlar sadece köylüden köylüye aktarılan bir masalın parçasıdır. Overworld'ü kurtarmak için bayrağını kaldıran büyük kahramanın hiçbir kaydı veya kanıtı yoktur - geriye kalan tek şey güçlü bir efsanedir.
Minecraft Legends benzersiz bir aksiyon strateji oyunudur. Özünde strateji unsurları var, ancak mekaniği aksiyon oyunlarının daldırılmasından ilham alıyor. Tanıdık ama birçok yönden yeni Overworld'ü üçüncü şahıs bakış açısıyla keşfedebilirsiniz. Barışçıl yerleşimleri savunacak ve Nether yolsuzluğunun yayılmasını durdurmak için domuz sürüleriyle savaşacaksınız. Liderlik ettiğiniz her savaşın merkezi sizsiniz, müttefiklerinizle birlikte savaşırken onlara yön veriyorsunuz. Önümüzdeki aylarda domuz yavrularının istilasını püskürtmek gibi anıtsal bir görevi nasıl başaracağınız hakkında daha fazla bilgi vereceğiz.