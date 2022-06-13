Minecraft Legends ne zaman çıkacak? Minecraft Legends Mod mu?

Mojang'ın yeni oyunu Minecraft Legends, yapılan inşa edebileceğiniz ve müttefiklerinizle Nether'dan gelen istilacı düşmanlarla savaşmaları için komuta edebileceğiniz bir strateji aksiyon oyunudur. Xbox & Bethesda etkinliğinde fragman ile duyurulan Minecraft Legends'ın çıkış tarihi de açıklandı. Peki, Minecraft Legends ne zaman çıkacak? Minecraft Legends'ın konusu ne? İşte detaylar…

MINECRAFT LEGENDS NE ZAMAN ÇIKACAK?

Minecraft'ın yeni aksiyon ve strateji oyunu Minecraft Legends'ın 2023'te Xbox Game Pass, Xbox, Windows, Nintendo Switch, PlayStation ve Steam platformlarına çıkış yapacak.

MINECRAFT LEGENDS KONUSU NE?

Minecraft Legends, Overworld'ün açgözlü domuz yavrularının istilasına karşı birleşme hikâyesini anlatan yepyeni bir oyundur. Efsaneye göre, sadece siz Overworld'ün çetelerini bir araya getirebilir ve evlerini savunmalarına yardımcı olabilirsiniz. Katılacağınız olaylar ne gerçek ne de kurgudur; bunlar sadece köylüden köylüye aktarılan bir masalın parçasıdır. Overworld'ü kurtarmak için bayrağını kaldıran büyük kahramanın hiçbir kaydı veya kanıtı yoktur - geriye kalan tek şey güçlü bir efsanedir.

MINECRAFT LEGENDS NASIL OYNANIR?

Minecraft Legends benzersiz bir aksiyon strateji oyunudur. Özünde strateji unsurları var, ancak mekaniği aksiyon oyunlarının daldırılmasından ilham alıyor. Tanıdık ama birçok yönden yeni Overworld'ü üçüncü şahıs bakış açısıyla keşfedebilirsiniz. Barışçıl yerleşimleri savunacak ve Nether yolsuzluğunun yayılmasını durdurmak için domuz sürüleriyle savaşacaksınız. Liderlik ettiğiniz her savaşın merkezi sizsiniz, müttefiklerinizle birlikte savaşırken onlara yön veriyorsunuz. Önümüzdeki aylarda domuz yavrularının istilasını püskürtmek gibi anıtsal bir görevi nasıl başaracağınız hakkında daha fazla bilgi vereceğiz.