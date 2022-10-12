Monolith Production'ın geliştirip WB Games'in yayıncılığını yaptığı Middle Earth Shadow of War'un sistem gereksinimleri ve kaç GB yer kapladığı araştırılıyor. Peki, Middle Earth Shadow of War sistem gereksinimleri neler? Middle Earth Shadow of War kaç GB? Detayları haberimizde…

Ödüllü Nemesis Sisteminin hayata geçirdiği destansı dünyayı yaşayın. Middle-earth: Shadow of War Genişlemesinde bir Güç Yüzüğü oluşturun, devasa savaşlarda Kaleleri fethedin ve Mordor'u kendi ork ordunuzla ele geçirin. Peki, Middle Earth Shadow of War sistem gereksinimleri neler? Middle Earth Shadow of War kaç GB? İşte detaylar…

MIDDLE EARTH SHADOW OF WAR SİSTEM GEREKSİNİMLERİ NELER?

Middle Earth SHadow of War'u en düşük grafiklerde oynamak için Intel Core i5 ikinci nesil veya AMD FX-4350 işlemci, minimum 6 GB RAM ve NVIDIA GeForce GTX 660 veya AMD HD 7870 ekran kartı gerektirmektedir.

MIDDLE EARTH SHADOW OF WAR MİNİMUM SİSTEM GEREKSİNİMLERİ

İşletim Sistemi: Windows 7

İşlemci: AMD FX-4350 veya Intel Core i5-2300

Bellek: 6 GB RAM

Ekran Kartı: AMD HD 7870 veya NVIDIA GTX 660

DirectX: Sürüm 11

Ağ: Genişbant İnternet bağlantısı

Depolama: 70 GB kullanılabilir alan

MIDDLE EARTH SHADOW OF WAR SİSTEM GEREKSİNİMLERİ

İşletim Sistemi: Windows 10

İşlemci: AMD FX-8350 veya Intel Core i7-3770

Bellek: 12 GB RAM

Ekran Kartı: AMD RX 480 veya NVIDIA GTX 970

DirectX: Sürüm 11

Ağ: Genişbant İnternet bağlantısı

Depolama: 70 GB kullanılabilir alan

MIDDLE EARTH SHADOW OF WAR KAÇ GB?

Middle Earth Shadow of War'u oynayabilmek için en temel kurulum dahil 70 GB boş depolama alanı gerektirmektedir.