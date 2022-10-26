Microsoft, Xbox Cloud Gaming'in kullanıcı sayısın açıkladı

Microsoft CEO'su Satya Nadella, Salı günü şirketin mali raporunda 20 milyondan fazla kişi Xbox Cloud Gaming'i kullanarak oyun yayını yaptığını açıkladı.

XBOX CLOUD GAMING 20 MİLYON KULLANICIYA ULAŞTI

Bu yılın başlarında Epic Games ve Microsoft'un anlaşması üzerine Fortnite'ı Xbox Cloud Gaming'e getirmesiyle beraber App Store'da bulunmayan Fortnite, bu sayede iPhone kullanıcıları ile buluştu. Anlaşmanın yapılması ise Microsoft'un Xbox Cloud Gaming kullanıcı sayısını ikiye katladı.

Xbox Cloud Gaming artışa geçerken, NVIDIA'nın çokça kullanılan online hizmeti GeForce NOW'dan ise herhangi bir istatistik paylaşımı yapılmıyor. Ancak, Google'un oyun yayın hizmeti Stadia, istedikleri ilgiyi alamadıkları için akış hizmetinin 2023 yılında kapanacağını açıkladı.

XBOX CLOUD GAMING TÜRKİYE'YE NE ZAMAN GELECEK?

Microsoft, Game Pass Ultimate, PC Game Pass ve Xbox Game Pass hizmetini Türkiye'de sunarken Cloud Gaming hizmetini ise henüz getirmedi. Xbox Cloud Gaming'in Türkiye'de ne zaman erişime açılacağına dair ise henüz bir açıklama gelmedi.