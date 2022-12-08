Microsoft Flight Simulator 10 milyon oyuncuya ulaştı

Microsoft'un Asobo Studio ile ortaklaşa geliştirip Xbox Game Studios ile ortaklaşa yayıncılığını yaptığı uçuş simülasyonu Microsoft Flight Simulator, 10 milyon kullanıcıya ulaştığını açıkladı.

Gerçek zamanlı görüntüler alarak dünyanın dört bir yanını uçakla dolaşabileceğiniz uçuş simülatör oyunu Microsoft Flight Simulator, Twitter hesabından yaptığı paylaşım ile 10 milyon oyuncuya ulaşmanın sevincini yaşıyor.

MICROSOFT FLIGHT SIMULATOR 10 MİLYON OYUNCUYA ULAŞTI

Microsoft Flight Simulator, bir başka önemli kilometre taşını geçtiğini duyururken Ağustos 2020'deki lansmanından bu yana 10 milyon kullanıcıya ulaştı. Bu süre zarfında 500 milyon uçuş, 40 milyar mil yolculuk, dünya etrafında 10 milyon seyahate eş değer ve dünyadan güneşe gidiş dönüş 200 seyahate eş değer yolculuğun yapıldığı bildirildi.

Microsoft Flight Simulator'ın yaptığı açıklamada, "Microsoft Flight Simulator'ın en son sürümünün 27 ay önce kullanıma sunulmasından bu yana, kaynar için 27 güçlü güncelleştirme yayımladık. Hepsi tamamen ücretsiz! 11 Kasım'da 40. Yıl Dönümümüzü Microsoft Flight Simulator 40th Anniversary Edition'ın piyasaya sürülmesiyle kutladık. Ve bugün, 10 milyondan fazla pilotun Windows/PC, Xbox Cloud Gaming ve Xbox konsolunda Microsoft Flight Simulator'da bulunan dünyanın güzelliğinin, huşusunun ve harikasının tadını çıkardığını duyurmaktan heyecan duyuyoruz." sözlerine yer verildi.

Microsoft Flight Simulator, Xbox Series X|S ve Xbox Game Pass, PC Game Pass, Windows ve Steam yüklü bilgisayarlarda ve Xbox One ile Xbox Cloud Gaming aracılığıyla desteklenen cep telefonlarında, tabletlerde ve daha düşük özellikli bilgisayarlarda oynanabilir.