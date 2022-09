Marvel's Spider-Man İçin Kesinlikle Eklemeniz Gereken 5 Mod

Marvel's Spider-Man Remastered PC'ye 12 Ağustos'ta çıktığından beri oyuncuların hazırladıkları modlar her geçen gün daha da şaşırtıyor ve insana oyundaki yokluğunu sorgulatıyor. Özellikle geçen günlerde ses yaratan, oyunu birincil kişi bakış açısıyla oynamayı sağlayan mod ile modların kalitede yeni bir seviyeye ulaştığı görüldü. Bu mod sayesinde; Spider-Man'in oyun dünyasına katılımından beri merak edilen bakış açısı, sonunda oyuncuların gözleri önüne serildi. Gerçekçiliği ile mide bulandıran ancak henüz oynanıma sunulmamış modun videosunu da görmeyenler için bırakıyorum.

Bu modun çıkışı ile tekrar herkesin aklında oluşmuş olan "Sony bu adamları işe alsa ya, çok daha kaliteli içerik olur" gibi meraklı soruları da göz önünde bulundurarak en iyi Marvel's Spider-Man Remastered modlarını bir araya toplayıp hangilerini kendi oyununuza eklemelisiniz sorusunu cevaplayalım dedik.

Eski Peter'ı özleyenlere, "John Bubniak's face return - PS4 face restoration mod"

Solda John Bubniak yüz modellemesi ile Peter Parker, sağda ise aynı seslendirmeyle Marvel's Spider-Man Remastered'da yenilenmiş olan, Ben Jordan'ın yüz modellemesi ile Peter Parker bulunuyor.

PS4'e çıkış yaptığında Peter Parker'ın sahip olduğu yüz ile şuan bilgisayarınızda edinebileceğiniz oyunun Remastered versiyonundaki yüzün çok farklı olması gözünüze çarpacaktır. İlk yüz modeli John Bubniak iken ikincisinde Ben Jordan yer aldı ancak seslendirme iki versiyonda da Yuri Lowenthal oldu. Eğer siz de Peter'ın ilk sürümüne daha sempati besleyen kesimdenseniz ancak PC'de oynamak istiyorsanız, bu mod tam sizin için yapılmış. DaigronCDM'ın modu sayesinde eski yüze olan hasretinizi giderebilirsiniz.

Moda erişmek için tıklayınız.

Gerçekçiliği bir sonraki seviyeye çıkarın, "Real Brands and Ads Revamp"

Oyun açık dünyası ve gerçekçi New York atmosferi ile insanı zaten gerçekçiliği ile kendine çekerken eğer siz daha da gerçekçi bir oyun isterseniz, oyunda karşınıza çıkan anlamsız markaların reklamlarını günlük hayatımızda gördüğümüz markalarınkiler ile değiştiren bu moda bir göz atabilirsiniz. p0sthum4n'ın yaptığı bu mod ile dudak uçuklatan New York uçak bileti ücretini vermeden de gidebilirsiniz.

Moda erişmek için tıklayınız.

Dilediğiniz gibi yağdırın, "Overcast with rain over your choice of time of day"

Açık dünya oyunları bir üst seviyeye taşıyan doğal hava durumu değişimleri sizi bilmem ama benim favori özelliklerimden. New York City'yi yağmurlu bir şekilde izlemek ve boş boş çevrede gezinmek garip bir konfor sağlıyor bana. Siz de benim gibi yağmur ve yağmur yağdığında etrafı saran toprak kokusuna ayrı bir sevgi besliyorsanız, öyle bir sevgi ki bunu ekrandan bile deneyimleyebiliyorsanız, o zaman sizin için şahane bir mod buldum. Naxshe tarafından yapılan bu mod, dilediğiniz gibi yağmur indirmenizi sağlıyor.

Moda erişmek için tıklayınız.

Film gibi oynayın, "NO HUD (MOD PC)" ve "Movie Style Reshade"

Siz de Örümcek-Adam filmleri ile büyüdüyseniz ve oyunları da film atmosferi içindeymiş gibi oynamak isterseniz, onun içinde modlar var. Öncelikle oyun arayüzünü kaldıran Mixerced'ın yapımı olan mod size her saniyesi fotoğraflamalık bir oyun sunuyor. Yalnızca dövüş bölümlerinde kullanmanız pek yararınıza olmayabilir ama onun dışında sizi beyaz perdeye ışınlayacak bir mod. Diğer mod ise BRM tarafından Tobey Maguire'ın Örümcek-Adam'ı ile oynuyormuş ambiyansını oyun içinde oluşturmak için oluşturulmuş bir mod. Bunların yanına bir de buradan erişebileceğiniz Tobey Maguire'ın görünümünü Spider-Man'e entegre eden skin modunu da eklerseniz, tadından yenmeyecek yeni ve interaktif bir Sam Raimi Örümcek-Adam filmi oynayabilirsiniz.

Oyun arayüzünü silen moduna erişmek için tıklayınız.

Yeniden renklendiren moda erişmek için tıklayınız.

Marvel's Spider-Man Skin Modları

Modlardan bahsedip skin modlarını es geçmek olmaz. Kermit'ten Breaking Bad'in Walter White'ına, Marvel'ın babası Stan Lee'den Rick and Morty'nin Morty'sine kadar her türlü karakterin görünümünü Spider-Man'e eklemeniz mümkün. Ben de her gün yenisi çıkan skin modlarından en beğendiklerimi sizler için derledim:

Stan Lee

May Hala

KingPin

Miles Morales

Kermit

Morty

Walter White

Spider-Man 2

Şu anda yaşanan, Marvel's Spider-Man: Miles Morales'in yanı sıra benzeri Playstation oyunlarının PC dünyasına akın edişi hakkında diğer haber ve içerikler için Fanzade.com'u ziyaret etmeyi unutmayın. Sizi de henüz pek içerik paylaşılmamış Marvel's Spider-Man: Miles Morales'in yeni çıkan PC tanıtım videosu ile baş başa bırakayım: