Marvel's Spider-Man 2'nin satışları 10 milyonu aştı
Insomniac Games'in Marvel's Spider-Man 2'si 10 milyon adet satışla beraber başka bir satış dönüm noktasına ulaştı.
Sony, daha önce Spider-Man 2'nin , PlayStation 5'e özel günde 2,5 milyondan fazla kopya satarak 24 saat içinde en hızlı satan PlayStation Studios oyunu olduğunu belirtmişti. Bu satış dönüm noktası Spider-Man 2'yi , PlayStation'ın ilk günkü satış tablosunda Sony Santa Monica'nın God of War Ragnarok'unun önüne geçirdi.
SPIDER-MAN 2'NİN SATIŞ RAKAMLARI AÇIKLANDI
Marvel's Spider-Man 2, satışa çıktıktan sadece 11 gün sonra 5 milyon satmayı başardı ve şimdi Sony, satıştan 107 gün sonra 10 milyon adet satıldığını doğruladı. Bunu daha geniş bir bağlama oturtmak gerekirse, 2018'de PlayStation 4'te piyasaya sürülen Marvel's Spider-Man, satıştan 80 gün sonra dokuz milyon, satıştan 325 gün sonra ise 13,2 milyon kopya satmıştı.
Geçen yılın sonlarında Insomniac'tan çalınan verilerin yayınlanması, geliştiricinin oyunlarının artan maliyetine ilişkin şirket içi endişeleri ortaya çıkardı. yabancı basındaki raporlara göre Spider-Man 2'nin geliştirme maliyetleri, orijinal 270 milyon dolarlık bütçenin 30 milyon dolarını aştı ve sonunda başa baş noktasına gelebilmek için 7,2 milyon adet satılması gerekiyordu. Son satış rakamları Spider-Man 2'nin artık kârlı bir bölgeye girdiğini gösteriyor ancak Sony bunu henüz doğrulamadı.