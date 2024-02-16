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Marvel's Spider-Man 2'nin satışları 10 milyonu aştı

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Insomniac Games'in Marvel's Spider-Man 2'si 10 milyon adet satışla beraber başka bir satış dönüm noktasına ulaştı.

Sony, daha önce Spider-Man 2'nin , PlayStation 5'e özel günde 2,5 milyondan fazla kopya satarak 24 saat içinde en hızlı satan PlayStation Studios oyunu olduğunu belirtmişti. Bu satış dönüm noktası Spider-Man 2'yi , PlayStation'ın ilk günkü satış tablosunda Sony Santa Monica'nın God of War Ragnarok'unun önüne geçirdi.

SPIDER-MAN 2'NİN SATIŞ RAKAMLARI AÇIKLANDI

Marvel's Spider-Man 2, satışa çıktıktan sadece 11 gün sonra 5 milyon satmayı başardı ve şimdi Sony, satıştan 107 gün sonra 10 milyon adet satıldığını doğruladı. Bunu daha geniş bir bağlama oturtmak gerekirse, 2018'de PlayStation 4'te piyasaya sürülen Marvel's Spider-Man, satıştan 80 gün sonra dokuz milyon, satıştan 325 gün sonra ise 13,2 milyon kopya satmıştı.

Marvel's Spider-Man 2'nin satışları 10 milyonu aştı

Geçen yılın sonlarında Insomniac'tan çalınan verilerin yayınlanması, geliştiricinin oyunlarının artan maliyetine ilişkin şirket içi endişeleri ortaya çıkardı. yabancı basındaki raporlara göre Spider-Man 2'nin geliştirme maliyetleri, orijinal 270 milyon dolarlık bütçenin 30 milyon dolarını aştı ve sonunda başa baş noktasına gelebilmek için 7,2 milyon adet satılması gerekiyordu. Son satış rakamları Spider-Man 2'nin artık kârlı bir bölgeye girdiğini gösteriyor ancak Sony bunu henüz doğrulamadı.
Yakupcan Aydemir
Yakupcan Aydemir
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